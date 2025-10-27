Lucas Pusineri dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán. Así lo comunicó oficialmente el club este lunes 27 de octubre, al informar que la salida se dio "de común acuerdo" entre las partes. La adversa seguidilla de resultados del Decano, sumado a la crisis por el clima social que se vive en el Decano fueron los grandes detonantes.
Atlético Tucumán se desangra: de común acuerdo, se fue Lucas Pusineri
El segundo ciclo de Lucas Pusineri en Atlético Tucumán es historia. La salida con el entrenador se dio de común acuerdo con la dirigencia. No hubo despido.
A modo de protesta -aunque no por cuestiones salariales sino por premios impagos-, los futbolistas del Decano resolvieron no concentrar para el partido ante San Lorenzo el lunes pasado (20/10), que fue victoria para el Cuervo por 2 a 1.
El plantel reclama el pago de una deuda pendiente. "Los premios que se adeudan corresponden a tres partidos: Talleres, River y Platense. Esos son los montos que aún restan abonar, aunque la semana pasada cancelamos tres premios anteriores", explicó el vicepresidente del club, Ignacio Golobisky, en diálogo con La Gaceta.
Pese a las conversaciones mantenidas durante la semana entre los referentes del equipo y la dirigencia, no se llegó a un acuerdo ni se logró destrabar el conflicto. Por ese motivo, los convocados por Lucas Pusineri se reunieron pocas horas antes del encuentro ante el Santo...
El comunicado de Atlético Tucumán anunciando la salida de Lucas Pusineri
A través de sus redes sociales, el Decano comunicó la salida de su ahora ex entrenador:
"El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División.
Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprendan en el futuro", se lee.
Tras la salida oficial, desde este lunes el que tomará las riendas del equipo de manera interina el técnico de la Reserva, Hugo Colace, quien dirigirá al equipo hasta el final del torneo Clausura.
En total, Pusineri dirigió 28 partidos, con 10 triunfos, 4 empates y 14 derrotas, lo que representa una efectividad del 40%.
