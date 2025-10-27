Atlético Tucumán se desangra: de común acuerdo, se fue Lucas Pusineri

"El Club Atlético Tucumán informa que en el día de la fecha, y de común acuerdo, Lucas Pusineri ha dejado de ser el Director Técnico del plantel de Primera División.

Agradecemos a Lucas y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución. Les deseamos el mayor de los éxitos en los desafíos que emprendan en el futuro", se lee.

Tras la salida oficial, desde este lunes el que tomará las riendas del equipo de manera interina el técnico de la Reserva, Hugo Colace, quien dirigirá al equipo hasta el final del torneo Clausura.

En total, Pusineri dirigió 28 partidos, con 10 triunfos, 4 empates y 14 derrotas, lo que representa una efectividad del 40%.

