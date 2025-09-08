El periodista oficialista Luis Majul fue uno de los que este lunes (08/09) intentó realizar una especie de crítica a Javier Milei disfrazada de consejos (no sea cosa que el Presidente lo ponga en su lista negra...) pero terminó cosechando muchísimos cuestionamientos y chicanas por su postura.
ARDE X
Operativo Despegue: Luis Majul llegó tarde (y muy 'light')
Luis Majul no se animó a la crítica directa y disfrazó de consejos sus cuestionamientos a Javier Milei. En X no le dejan pasar su intento de despegue/limpieza.
Otro periodista muy cercano que viene intentando despegarse del Gobierno es Jonatan Viale, cómo contó más temprano Urgente24.
En un descargo publicado esta mañana en su cuenta de X, Luis Majul enumeró 10 puntos que Javier Milei "debería" seguir para "recuperar la iniciativa". Comienza con "pedir disculpas y no volver a comportarse con soberbia y arrogancia".
Muchos usuarios le respondieron al periodista que debería haber opinado críticamente antes de la derrota electoral en PBA. Ahora ya es tarde para despegarse o limpiarse, dicen...
Algunas de las respuestas al posteo de Luis Majul:

