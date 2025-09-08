urgente24
Luis Majul > Javier Milei > periodista

Operativo Despegue: Luis Majul llegó tarde (y muy 'light')

Luis Majul no se animó a la crítica directa y disfrazó de consejos sus cuestionamientos a Javier Milei. En X no le dejan pasar su intento de despegue/limpieza.

08 de septiembre de 2025 - 16:15
Luis Majul en una de las entrevistas que le realizó a Javier Milei.

Foto: captura video.

En un descargo publicado esta mañana en su cuenta de X, Luis Majul enumeró 10 puntos que Javier Milei "debería" seguir para "recuperar la iniciativa". Comienza con "pedir disculpas y no volver a comportarse con soberbia y arrogancia".

Muchos usuarios le respondieron al periodista que debería haber opinado críticamente antes de la derrota electoral en PBA. Ahora ya es tarde para despegarse o limpiarse, dicen...

Algunas de las respuestas al posteo de Luis Majul:

