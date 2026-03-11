urgente24
GOLAZO24 Boca > Claudio Úbeda > Adam Bareiro

EN EL EMPATE CONTRA SAN LORENZO

Boca: Úbeda no quiso explicar por qué sacó a Bareiro y los hinchas explotaron

Boca y San Lorenzo igualaron 1-1. Claudio Úbeda no hizo ningún cambio, a excepción de un reemplazo al minuto 92'.

11 de marzo de 2026 - 23:06
Claudio Úbeda, DT de Boca

FOTO NA:(ARCHIVO) DAMIAN DOPACIO

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, volvió a quedar en el ojo de la tormenta por la gestión del equipo durante el partido ante San Lorenzo, por la fecha 10 del Torneo Apertura. En La Bombonera, Xeneize y Ciclón igualaron 1-1 en un clásico caliente.

En las alturas: Boca y San Lorenzo se sacaron chispas en un clásico de alto voltaje

El Xeneize no jugó como contra Lanús, donde sí hizo un gran partido. Esta noche, frente al Ciclón, mostró mejorías destacables pero fueron insuficientes. Con el correr de los minutos, Boca se fue quedando.

Por eso resultó llamativo que Claudio Úbeda no hiciese ningún cambio. Fue un cotejo de mucha fricción y desgaste físico, y piernas frescas desde el banco de suplentes habrían aportado dinamismo. Sin embargo, el entrenador entendió que no era necesario. A excepción de un reemplazo, que sorpresivamente fue al minuto 92'.

Boca, Zufiaurre a los 92' y la bronca de la tribuna

Boca Juniors enfrenta a San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 - FOTO @BocaJrsOficial
Partido luchado en La Bombonera

"Por lo que veía el equipo estaba jugando bien, estábamos sosteniendo el ritmo de juego que proponía San Lorenzo y que, de la manera en que lo estábamos haciendo, seguíamos generando situaciones en el arco rival. Salvo los 7, 8 minutos finales que entró Iker. Fue básicamente por eso", argumentó el DT en conferencia de prensa.

Iker es Zufiaurre. El único cambio que hizo fue Iker Zufiaurre por Adam Bareiro, cuando el encuentro ya transitaba sus minutos finales. Apenas un puñado de jugadas y el cotejo finalizaba. Fue una decisión llamativa que despertó la furia de los hinchas que estaban presentes en La Bombonera y que se lo reprocharon al entrenador desde las gradas.

En la conferencia de prensa, el técnico fue abordado expresamente por una pregunta que le consultaba la razón de la sustitución. En una respuesta decididamente corta, el DT se limitó a responder: "Vi que estaba cansado Adam, bastante cansado. Por eso decidí hacer ese cambio".

