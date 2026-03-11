Boca: Úbeda no quiso explicar por qué sacó a Bareiro y los hinchas explotaron

Iker es Zufiaurre. El único cambio que hizo fue Iker Zufiaurre por Adam Bareiro, cuando el encuentro ya transitaba sus minutos finales. Apenas un puñado de jugadas y el cotejo finalizaba. Fue una decisión llamativa que despertó la furia de los hinchas que estaban presentes en La Bombonera y que se lo reprocharon al entrenador desde las gradas.

En la conferencia de prensa, el técnico fue abordado expresamente por una pregunta que le consultaba la razón de la sustitución. En una respuesta decididamente corta, el DT se limitó a responder: "Vi que estaba cansado Adam, bastante cansado. Por eso decidí hacer ese cambio".

+ de Golazo24