La Selección Argentina jugará este jueves 4 de septiembre ante Venezuela por las Eliminatorias Conmebol. Pero más allá del partido, surgen repercusiones por otras cuestiones: a Javier Milei y La Libertad Avanza no les va a gustar lo que hizo Dibu Martínez y Chiqui Tapia.
LLORA ADORNI
Dibu Martínez y Chiqui Tapia: Otra batalla perdida para javier Milei
Es sabido que uno de los enemigos que eligió La Libertad Avanza (Javier Milei), es Chiqui Tapia. ¿Qué pasó con Dibu Martínez?
En medio de la expectativa por el último partido oficial en Argentina de Lionel Messi, surgió una foto del arquero con el presidente de la AFA, que llora un gobierno al que últimamente le entran todas las balas.
Javier Milei, Dibu Martínez y Chiqui Tapia
En varias ocasiones, el gobierno de Javier Milei se adjudicó de tener a Dibu Martínez en sus filas.
Sin ir más lejos, en marzo de este año, el arquero llegó a Argentina para la doble fecha de Elminatorias y lució en su valija a un León.
En aquel entonces, el vocero presidencial Manuel Adorni, tuiteó: "Adorni - “El Dibu” Martínez 2031", dando a entender que el arquero tiene una simpatía con La Libertad Avanza.
Uno de los enemigos del oficialismo nacional, es Chiqui Tapia y su manejo en la Asociación del Fútbol Argentino.
"Dibu", lejos de callar su cariño hacia el presidente de AFA, publicó una foto con el texto: "Gracias, gordo, por siempre tratarnos como tus hijos".
En parte, esta foto, le da credibilidad al presidente de la Asociación dle Fútbol Argentino, cosa que suelen hacer también Messi y Rodrigo De Paul.
El gobierno, en su batalla por las SAD, arrancó su gestión con los tapones de punta contra Tapia.
El último encontronazo, fue por el decreto 1212, que modificaba el régimen de retención y percepción especial para los clubes de fútbol en argentina. la alícuota, que había sido elevada al 18,5%, regresará al 7,5%. Victoria de AFA en este sentido.
Argentina vs Venezuela, Lionel Messi y más
Partido con alto grado de emotividad el que se jugará este jueves 4 de septiembre en el Monumental.
La Selección Argentina, enfrentará a su par de Venezuela desde las 20:30 horas por la fecha 17 de Eliminatorias Conmebol.
El gran atractivo de la noche (al menos para la Albiceleste), será Lionel Messi debido a que es su último en el país por alguna competencia oficial.
Luego, el equipo de Lionel Scaloni cerrará las Eliminatorias el próximo martes 9 de septiembre en Ecuador en condición de visitantes.
Los de Fernando Batista, por su parte, se juegan mucho en el estadio de River Plate. Están en zona de repechaje y si consiguen un buen resultado, se acercarían a su objetivo de ir a Norteamérica 2026.
Posibles formaciones:
Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Giovani Lo Celso, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Wilker Ángel, Miguel Navarro; Eduard Bello, Telasco Segovia, Cristian Cásseres, Jefferson Savarino; Josef Martínez, Salomón Rondón. DT: Fernando Batista.
