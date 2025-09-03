Mohamed Salah no solo impone respeto con sus goles, sino que también lo hace con sus palabras. Esta vez, el delantero egipcio del Liverpool salió al cruce en X para proteger a sus compañeros Luis Díaz y Darwin Núñez, a partir de un posteo que consideró totalmente injusto.
Salah desafía: deja en offside a UEFA pero también cuestiona a hinchas del Liverpool
En X, Mohamed Salah defendió a sus ex compañeros de Liverpool, Luis Díaz y Darwin Núñez. Ya se había pronunciado inquisidor con la UEFA.
El delantero del Liverpool reaccionó recientemente a un tuit que celebraba las llegadas de Alexander Isak y Florian Wirtz como una mejora sustancial tras las salidas de Luis Díaz y Darwin Núñez, dos delanteros que se marcharon de los Reds en este mercado de pases. El colombiano se fue al Bayern Munich, de Alemania, mientras que el uruguayo se fue a Al Hilal, de Arabia Saudita.
"Nombren una mejora más importante que esta en la historia de la Premier League", decía el posteo de una cuenta partidaria de Liverpool, superponiendo las imágenes de los delanteros sudamericanos que salieron con las imágenes de los dos nuevos refuerzos.
Con un mensaje directo y contundente, Salah defendió a sus compañeros y recordó que no se puede subestimar a los campeones de la Premier League: "¿Qué tal si celebramos los grandes fichajes sin faltar el respeto a los campeones de la Premier League?"
Mo Salah, UEFA y el conflicto entre Israel y Palestina
Este no es el primer tuit desafiante de Mo Salah en el último tiempo. Hace apenas unas semanas, Salah cuestionó con dureza a la UEFA tras la muerte de Suleiman al-Obeid, futbolista conocido como el "Pelé Palestino", por un bombardeo de las fuerzas militares de Israel. El futbolista falleció en Gaza y el egipcio criticó la falta de pronunciamiento del máximo organismo del fútbol en Europa.
La UEFA había posteado, en su cuenta oficial de X: "Despedimos a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé Palestino'. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros".
Salah les respondió: "¿Nos pueden contar cómo murió, dónde y por qué?"