Salah desafía: deja en offside a UEFA pero también cuestiona a hinchas del Liverpool

Mo Salah, UEFA y el conflicto entre Israel y Palestina

Este no es el primer tuit desafiante de Mo Salah en el último tiempo. Hace apenas unas semanas, Salah cuestionó con dureza a la UEFA tras la muerte de Suleiman al-Obeid, futbolista conocido como el "Pelé Palestino", por un bombardeo de las fuerzas militares de Israel. El futbolista falleció en Gaza y el egipcio criticó la falta de pronunciamiento del máximo organismo del fútbol en Europa.

La UEFA había posteado, en su cuenta oficial de X: "Despedimos a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé Palestino'. Un talento que dio esperanza a innumerables niños, incluso en los tiempos más oscuros".

Captura de pantalla (268) Salah, vía X

Salah les respondió: "¿Nos pueden contar cómo murió, dónde y por qué?"

