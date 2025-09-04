Entre Ríos: De estrella en los Juegos Olímpicos a imputado por robo de vacas

Carrera deportiva e imputación insólita

A partir de la investigación, Lesca logró recuperar más de la mitad de las vacas sustraídas, cuya cifra de venta ascendería por encima de los 40 millones de pesos. La Justicia destacó la colaboración de la familia Alsogaray para el avance de la investigación a pesar de la imputación del deportista que, de demostrarse su participación, podría terminar cumpliendo una condena de hasta 10 años de prisión.

También fue imputado Pedro Alsogaray, hermano del atleta, por presunto encubrimiento.

Se trata de uno de los exponentes principales de la navegación deportiva de Argentina. A lo largo de su carrera, cosechó muchos títulos a nivel local y regional, y se destacó en participaciones en las Olimpiadas de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde logró el puesto 7, 11 y 10 respectivamente en la disciplina de regatas en categoría Laser.

Dentro de su disciplina, se coronó campeón nacional en siete oportunidades por distintas categorías. Además, cosechó siete campeonatos continentales a lo largo de su carrera deportiva.

Entre sus hitos más recientes representando a Argentina se destaca la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, cosechada en la categoría Snipe. Además ostenta varios campeonatos mundiales en la disciplina en distintas categorías.

Julio Alsogaray P Julio Alsogaray, regatista argentino.

Abigeato, un problema en Entre Ríos

El caso de Alsogaray no sería más que un ejemplo de muchas denuncias recientes por el robo de ganado. La situación fue marcada por productores del Paraná, que han reclamado por la sustracción de animales de las islas de crianza.

La falta de patrullaje fluvial y el contexto despoblado colaboraría con el escenario para el robo de ganado. Es por ello que los productores han reclamado mayor presencia policial en los cursos de agua que rodean los campos, además de mayor severidad judicial ante estos hechos.

