Luego de que Gimena Accardi confesara que le fue infiel a Nicolás Vázquez, la separación ocupo la mayor parte de la agenda mediática y es por ese motivo que la prensa decidió a ir a buscar la palabra de la actriz nuevamente luego de que desde LAM la vincularan con un joven, de 20 años.
"ABRÍ MI INTIMIDAD"
Gimena Accardi se incomodó cuando le preguntaron sobre un presunto nuevo romance
La actriz Gimena Accardi si bien no evitó los micrófonos explicó qué postura tomó luego de confesar que le había sido infiel a su exmarido Nicolás Vázquez.
“Lo que tengo claro es que molestó que, cuando ella vuelve de España, en el avión lo conoce a Ulises y después se ven dos veces. Está separada y todo era legal, pero a la gente de Nico le molestó", comentó Pepe Ochoa en el programa de espectáculos que se emite por la pantalla de América TV.
Visiblemente incómoda ante la presencia de los cronistas en la puerta de OLGA, canal de streaming en el que trabaja en la actualidad, contestó que se encontraba "bien" y prefirió no hablar sobre la versión que comenzó a sonar con fuerza. "Yo hace ya varias semanas abrí mi intimidad, me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante", explicó.
"Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva una proceso largo de exposición que, bueno, no me arrepiento, insisto. Pero yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hizo y no quiero seguir haciendo", añadió posteriormente y sumó: "Digan el disparate que digan yo no tengo más nada que aclarar las cosas porque yo lo que tenía que aclarar ya lo aclaré". Además, confesó que decidió no mirar ni leer notas sobre su persona por su "salud mental".
Graciela Alfano felicitó a Gimena Accardi
A raíz de la polémica que se desató cuando Gimena Accardi confesó que le había sido infiel a Nicolás Vázquez, Graciela Alfano lanzó una inesperada declaración al respecto.
"Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto", expresó con vehemencia la reconocida artista, de 72 años.
Asimismo, se ubicó como la "jefa de manada de las ovejas negras" y manifestó: "La aplaudo y de pie".
Y luego agregó: "Gimenita hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que los molesta, qué lástima. Es una chica que me parece re libre, que hace lo que se le da la gana. Si tuvo una infidelidad yo diría: '¿Una?'".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Milei puede evitar que difundan audios, pero no la desconfianza (dolarización)
Maximiliano Pullaro marcó su huella en Buenos Aires con mirada electoral
Voto blando achicado y núcleo duro desanimado: Lo que dicen las encuestas que lee Milei
Eliminatorias UEFA: Italia y el partido que lo puede dejar por 3º vez sin Mundial
Jorge Rial quiso cancherear y Yanina Latorre lo dejó en ridículo: "No te olvides que..."