Gimena Accardi se incomodó cuando le preguntaron sobre un presunto nuevo romance

Graciela Alfano felicitó a Gimena Accardi

A raíz de la polémica que se desató cuando Gimena Accardi confesó que le había sido infiel a Nicolás Vázquez, Graciela Alfano lanzó una inesperada declaración al respecto.

"Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto", expresó con vehemencia la reconocida artista, de 72 años.

Asimismo, se ubicó como la "jefa de manada de las ovejas negras" y manifestó: "La aplaudo y de pie".

Y luego agregó: "Gimenita hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que los molesta, qué lástima. Es una chica que me parece re libre, que hace lo que se le da la gana. Si tuvo una infidelidad yo diría: '¿Una?'".

