Shakira y Antonio de la Rúa volvieron a cruzarse y las redes ya fantasean con un romance que parecía enterrado. Lo que empezó recientemente como un simple gesto en un recital terminó reavivando sospechas, y ahora nadie sabe si lo que se viene es un regreso sentimental, un acuerdo de trabajo… o las dos cosas.
LA MIRADA QUE DICE TODO
Por qué Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a estar en boca de todos
Shakira y Antonio de la Rúa se cruzaron en México y las redes no paran de especular. ¿Viejos recuerdos o un nuevo capítulo en camino?
Antonio de la Rúa le dijo todo a Shakira con la mirada
La escena más reciente fue en México DF, en el Estadio GNP. Shakira cantaba "Día de enero", canción que escribió en su momento para Antonio de la Rúa, hijo del expresidente Fernando de la Rúa. Y ahí estaba él, sentado en la tribuna con su hija Zulu.
El público lo detectó inmediatamente y una fanática lo grabó mientras intentaba cubrirse el rostro con la mano. Zulu contrastaba cantando feliz la canción, mientras Antonio parecía incómodo. El video se hizo viral en segundos.
En redes no tardaron en llegar los comentarios. "La hijastra feliz cantando la canción que le pertenece a su papi, tan bella", escribió una seguidora en X. Otro usuario sumó: "La mirada lo dice todo…". Es que, para los fans de Shakira, acá no hay casualidades: si él aparece en los recitales y ella reincorpora al setlist un tema que dejó afuera por años, hay algo que leer entre líneas.
Pero no fue lo único: durante la gira norteamericana, Antonio ya había aparecido en varios shows, incluso con acreditación de staff. No es lo mismo que ir de invitado, porque implica acceso al backstage, al círculo íntimo y a la organización. Es un rol que recuerda a su etapa como manager, cuando acompañaba a Shakira en la conquista del mercado anglo a principios de los 2000.
Familia y negocios: ¿Qué los une hoy?
Después de la separación, la relación quedó trunca por una demanda que Antonio presentó en 2012 y que fue rechazada en 2013. Desde entonces, sus apariciones juntos fueron esporádicas y ligadas a temas legales. Por eso sorprendió tanto verlos este año en un restaurante de Miami con Milan y Sasha, los hijos de Shakira con Gerard Piqué. Algunos testigos aseguraron que la cena fue distendida, sin cámaras ni guardias de seguridad alrededor, según recogió People en Español.
Sin embargo, en Buenos Aires, fue más evidente la conexión: Shakira entró al escenario acompañada por Zulu y las sobrinas de Antonio. Y no es un gesto menor: integrar a la familia de tu expareja en tu show más grande del año en Argentina es un mensaje directo, aunque no se diga en palabras.
La prensa del espectáculo lo interpreta como una reconciliación amorosa. Pero según el periodista Guido Záffora en DDM (América), hay también un trasfondo empresarial: los hermanos De la Rúa estarían negociando la gira latinoamericana de Shakira y hasta se habla de que Antonio podría volver a ser su manager. De confirmarse, sería una vuelta bastante simbólica: el hombre que la acompañó en su salto internacional podría ser clave en una nueva etapa de relanzamiento.
El interrogante sigue en pie: ¿romance, estrategia o las dos cosas? Lo cierto es que Shakira y Antonio vuelven a ocupar titulares juntos después de más de una década. Y en este mundo, donde la exposición también es poder, esa sola coincidencia ya los puso otra vez en boca de todos.
