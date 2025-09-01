Por qué Shakira y Antonio de la Rúa vuelven a estar en boca de todos

Embed Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

Pero no fue lo único: durante la gira norteamericana, Antonio ya había aparecido en varios shows, incluso con acreditación de staff. No es lo mismo que ir de invitado, porque implica acceso al backstage, al círculo íntimo y a la organización. Es un rol que recuerda a su etapa como manager, cuando acompañaba a Shakira en la conquista del mercado anglo a principios de los 2000.

Familia y negocios: ¿Qué los une hoy?

Después de la separación, la relación quedó trunca por una demanda que Antonio presentó en 2012 y que fue rechazada en 2013. Desde entonces, sus apariciones juntos fueron esporádicas y ligadas a temas legales. Por eso sorprendió tanto verlos este año en un restaurante de Miami con Milan y Sasha, los hijos de Shakira con Gerard Piqué. Algunos testigos aseguraron que la cena fue distendida, sin cámaras ni guardias de seguridad alrededor, según recogió People en Español.

Sin embargo, en Buenos Aires, fue más evidente la conexión: Shakira entró al escenario acompañada por Zulu y las sobrinas de Antonio. Y no es un gesto menor: integrar a la familia de tu expareja en tu show más grande del año en Argentina es un mensaje directo, aunque no se diga en palabras.

image Se los vio juntos en cenas familiares y shows, integrando a sus hijos y sobrinas. Rumores apuntan a reconciliación sentimental y posible reencuentro profesional como manager de Shakira.

La prensa del espectáculo lo interpreta como una reconciliación amorosa. Pero según el periodista Guido Záffora en DDM (América), hay también un trasfondo empresarial: los hermanos De la Rúa estarían negociando la gira latinoamericana de Shakira y hasta se habla de que Antonio podría volver a ser su manager. De confirmarse, sería una vuelta bastante simbólica: el hombre que la acompañó en su salto internacional podría ser clave en una nueva etapa de relanzamiento.

El interrogante sigue en pie: ¿romance, estrategia o las dos cosas? Lo cierto es que Shakira y Antonio vuelven a ocupar titulares juntos después de más de una década. Y en este mundo, donde la exposición también es poder, esa sola coincidencia ya los puso otra vez en boca de todos.

