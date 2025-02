Shakira brilló en los Grammys 2025, no olvidó sus raíces y apuntó contra Donald Trump

Shakira no pide permiso para decir la verdad: los inmigrantes no son cifras, son vidas que valen y merecen respeto. En un mundo que los margina, su voz es un grito de resistencia. Aquí no se negocia la dignidad

"Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas… pic.twitter.com/jLTey8e9qR