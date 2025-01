Último show en Argentina: Rod Stewart se despide para siempre de los escenarios

Un setlist repleto de clásicos de Rod Stewart

El show incluirá los hits que marcaron generaciones como "Maggie May", "Da Ya Think I'm Sexy", "Tonight's the Night" y "Have I Told You Lately That I Love You", entre otros clásicos que vos no te podés perder. La última vez que Stewart pisó suelo argentino fue en octubre de 2023, cuando ofreció un memorable concierto en GEBA donde incluso celebró el título mundial de Argentina.