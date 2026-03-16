Lunes negro para Bioceres: las acciones cayeron más de 17% y crece la preocupación de los inversores

Disputas internas, externas y pedidos de quiebra

Los problemas no se limitan al frente operativo. En paralelo, el grupo enfrenta disputas con acreedores y procesos judiciales vinculados a su estructura societaria y a su deuda. Algunas de estas tensiones derivaron incluso en pedidos de quiebra y en una reorganización corporativa que generó incertidumbre entre los mercados sobre el control y el futuro del grupo.

La caída de Bioceres también simboliza las dificultades de transformar proyectos de innovación científica en negocios globales sostenibles. Durante años, la empresa fue celebrada por el desarrollo de la tecnología HB4, un trigo genéticamente modificado capaz de resistir condiciones de sequía, considerado por muchos como un avance clave para la agricultura en un contexto de cambio climático.

Sin embargo, la adopción comercial de estas innovaciones ha sido más lenta de lo esperado y el entusiasmo inicial de los inversores se fue diluyendo.

Además, los resultados financieros recientes no ayudaron a revertir la percepción negativa del mercado. En varios trimestres consecutivos, la compañía reportó ingresos por debajo de las expectativas y caídas significativas en ventas, lo que presionó aún más la cotización de la acción.

La compañía aseguró que trabaja en un plan financiero a tres años enfocado en mejorar la rentabilidad, fortalecer el flujo de caja y redefinir su estructura de capital.

Si la empresa logra estabilizar su situación financiera, podría recuperar parte del valor perdido y volver a posicionarse como un actor relevante en la tecnología agrícola global. Pero si la crisis se profundiza, el caso Bioceres podría convertirse en un ejemplo de los riesgos que enfrentan las startups científicas cuando el financiamiento se agota antes de que el negocio alcance escala.

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