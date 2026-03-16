La empresa argentina de biotecnología agrícola Bioceres Crop Solutions atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia corporativa. La compañía, que supo ser presentada como uno de los casos más prometedores de innovación en el agro latinoamericano, enfrenta hoy un fuerte deterioro bursátil y crecientes preocupaciones entre los inversores sobre su viabilidad financiera.
WALL STREET LE QUEDÓ GRANDE
Lunes negro para Bioceres: las acciones cayeron más de 17% y crece la preocupación de los inversores
Las acciones de Bioceres se desploman más de 90% en los últimos cinco años y la empresa admite dudas sobre su continuidad.
Las acciones de Bioceres, que cotizan en el Nasdaq bajo el ticker BIOX, llegaron a rozar los US$16 en 2021 en medio del entusiasmo por su tecnología de semillas resistentes a la sequía. Sin embargo, ese optimismo se evaporó con rapidez. En los últimos años el precio se desplomó hasta niveles cercanos a los US$0,40, lo que representa una pérdida de valor cercana al 90% respecto de sus máximos históricos. Hoy, 16/03, las acciones cayeron 17,48%.
El colapso bursátil refleja una combinación de problemas financieros, desafíos operativos y un entorno económico adverso para el sector agroindustrial. En una carta reciente a los accionistas, el CEO de la compañía, Federico Trucco, reconoció que existen “dudas sustanciales” sobre la capacidad de la empresa para continuar operando como negocio en marcha. “No estamos minimizando esta conclusión”, señaló el ejecutivo al presentar los resultados financieros más recientes.
La trágica inversión de Bioceres en Pro Farm
Uno de los factores que aceleró la crisis fue la situación de Pro Farm, una empresa estadounidense de gestión agrícola en la que Bioceres había invertido. Tras una subasta de activos vinculados a esa compañía, la biotech argentina debió reconocer una pérdida contable cercana a los US$179 millones, un golpe significativo para sus balances.
Este deterioro financiero se suma a un contexto complejo para el negocio agrícola en la región. La caída de los precios de commodities, las restricciones de crédito para productores y la volatilidad macroeconómica en Argentina han reducido la demanda de insumos y tecnologías para el agro, afectando directamente los ingresos de la compañía.
Disputas internas, externas y pedidos de quiebra
Los problemas no se limitan al frente operativo. En paralelo, el grupo enfrenta disputas con acreedores y procesos judiciales vinculados a su estructura societaria y a su deuda. Algunas de estas tensiones derivaron incluso en pedidos de quiebra y en una reorganización corporativa que generó incertidumbre entre los mercados sobre el control y el futuro del grupo.
La caída de Bioceres también simboliza las dificultades de transformar proyectos de innovación científica en negocios globales sostenibles. Durante años, la empresa fue celebrada por el desarrollo de la tecnología HB4, un trigo genéticamente modificado capaz de resistir condiciones de sequía, considerado por muchos como un avance clave para la agricultura en un contexto de cambio climático.
Sin embargo, la adopción comercial de estas innovaciones ha sido más lenta de lo esperado y el entusiasmo inicial de los inversores se fue diluyendo.
Además, los resultados financieros recientes no ayudaron a revertir la percepción negativa del mercado. En varios trimestres consecutivos, la compañía reportó ingresos por debajo de las expectativas y caídas significativas en ventas, lo que presionó aún más la cotización de la acción.
La compañía aseguró que trabaja en un plan financiero a tres años enfocado en mejorar la rentabilidad, fortalecer el flujo de caja y redefinir su estructura de capital.
Si la empresa logra estabilizar su situación financiera, podría recuperar parte del valor perdido y volver a posicionarse como un actor relevante en la tecnología agrícola global. Pero si la crisis se profundiza, el caso Bioceres podría convertirse en un ejemplo de los riesgos que enfrentan las startups científicas cuando el financiamiento se agota antes de que el negocio alcance escala.
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