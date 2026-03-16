Riesgo país récord: pasó los 600 puntos por primera vez en 2026 y se desvanece otra ilusión

Factores internos que dispararon al riesgo país

En el caso de Argentina, esa dinámica global se combina con cuestiones estructurales propias del país. Los analistas señalan que los precios de los bonos siguen reflejando la fragilidad de la deuda soberana y la incertidumbre sobre el acceso futuro al financiamiento internacional. Cuando los precios de los bonos caen, su rendimiento implícito sube, lo que automáticamente se traduce en un mayor riesgo país.

El comportamiento reciente de los activos contrasta con el optimismo que predominó a comienzos del año, cuando el riesgo país había descendido hasta la zona de los 500 puntos y algunos inversores comenzaban a especular con la posibilidad de una reapertura gradual del mercado internacional de deuda para Argentina. Sin embargo, la volatilidad global y las dudas sobre el ritmo de recuperación económica volvieron a enfriar ese escenario.

Para los analistas del mercado, el comportamiento del riesgo país será uno de los indicadores clave para evaluar la confianza de los inversores en la economía argentina durante 2026. Si el indicador logra volver a la zona de los 500 puntos o menos, podría abrir una ventana para que el país retome gradualmente el acceso al crédito internacional.

Pero mientras el riesgo país permanezca cerca de los 600 puntos y los bonos continúen bajo presión, la señal del mercado es que la recuperación financiera de Argentina todavía enfrenta un camino complejo y marcado por la incertidumbre.

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