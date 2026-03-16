La plaza financiera argentina atraviesa una nueva etapa de volatilidad. Las acciones y los bonos soberanos registraron caídas en las últimas ruedas, mientras que el riesgo país volvió a escalar hasta los 601 puntos básicos (+17pb), nuevo récord en meses, que por primera vez supera los 600 puntos en 2026.
SUBIó +17 PUNTOS
Riesgo país récord: pasó los 600 puntos por primera vez en 2026 y se desvanece otra ilusión
El riesgo país marcó 601 puntos básicos. Por primera vez en 2026 supera la barrera de los 600 puntos, y se aleja la ilusión del crédito internacional.
En la última jornada, el índice bursátil S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedió alrededor de 1,4%, prolongando una racha negativa que ya acumula varias ruedas consecutivas. La debilidad del mercado accionario se combinó con nuevas bajas en los bonos soberanos en dólares, lo que empujó al alza el indicador de riesgo país elaborado por JP Morgan, que superó nuevamente el umbral de los 600 puntos básicos, el valor más alto en aproximadamente tres meses.
Riesgo país
El riesgo país es uno de los indicadores más observados por los mercados financieros internacionales porque mide la sobretasa que debe pagar un país para endeudarse respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Cuanto más alto es este indicador, mayor es la percepción de riesgo crediticio y más difícil resulta para un gobierno acceder a financiamiento externo en condiciones favorables.
La reciente debilidad de los activos argentinos responde a una combinación de factores locales e internacionales. Por un lado, persisten las dudas de los inversores sobre la capacidad del país para estabilizar su economía y sostener la mejora en las cuentas públicas en el mediano plazo. Por otro, el contexto global también se volvió más adverso para los mercados emergentes debido al aumento de la aversión al riesgo y a la volatilidad financiera internacional.
Entre los factores externos, la escalada del conflicto en Medio Oriente y el fuerte aumento del precio del petróleo han generado turbulencias en los mercados globales. Este escenario suele provocar una rotación de portafolios hacia activos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense, en detrimento de los títulos de economías emergentes.
Factores internos que dispararon al riesgo país
En el caso de Argentina, esa dinámica global se combina con cuestiones estructurales propias del país. Los analistas señalan que los precios de los bonos siguen reflejando la fragilidad de la deuda soberana y la incertidumbre sobre el acceso futuro al financiamiento internacional. Cuando los precios de los bonos caen, su rendimiento implícito sube, lo que automáticamente se traduce en un mayor riesgo país.
El comportamiento reciente de los activos contrasta con el optimismo que predominó a comienzos del año, cuando el riesgo país había descendido hasta la zona de los 500 puntos y algunos inversores comenzaban a especular con la posibilidad de una reapertura gradual del mercado internacional de deuda para Argentina. Sin embargo, la volatilidad global y las dudas sobre el ritmo de recuperación económica volvieron a enfriar ese escenario.
Para los analistas del mercado, el comportamiento del riesgo país será uno de los indicadores clave para evaluar la confianza de los inversores en la economía argentina durante 2026. Si el indicador logra volver a la zona de los 500 puntos o menos, podría abrir una ventana para que el país retome gradualmente el acceso al crédito internacional.
Pero mientras el riesgo país permanezca cerca de los 600 puntos y los bonos continúen bajo presión, la señal del mercado es que la recuperación financiera de Argentina todavía enfrenta un camino complejo y marcado por la incertidumbre.
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