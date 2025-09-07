Arde la B Nacional: triunfazo agónico de Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia Jujuy

De esta manera, Gimnasia de Mendoza se aseguró el primer puesto de la Zona B y quedó como único líder con 56 puntos, a solo cuatro fechas del final. Debajo suyo quedó Gimnasia de Jujuy con 54 unidades, Deportivo Morón con 53, Estudiantes de Río Cuarto con 50 y Estudiantes de Caseros con 49.

Gimnasia de Mendoza: de quedarse a las puertas de la Primera División en 2024 a volver a intentarlo en 2025

Tan solo cuatro partidos restan para finalizar el torneo de la Primera B Nacional, el dificilísimo campeonato del Ascenso argentino. Con 18 equipos de dos zonas y pertenecientes a distintas provincias a lo largo y ancho del país, la B Nacional representa un complejo camino para todos los clubes que luchan por subir a la Primera División.

Gimnasia de Mendoza estuvo a punto de lograrlo el año pasado, de la mano del ex futbolista de Boca Ezequiel Medrán como DT, pero se quedó a las puertas cuando perdió la final ante San Martín de San Juan, que fue quien finalmente ascendió a la Liga Profesional.

image Ariel Broggi asumió en el Lobo a principios de agosto @GimnasiaMendoza

Este año ha vuelto a hacer una gran campaña. A pesar de haber sumado un buen caudal de puntos, a principios de agosto Medrán fue despedido de su cargo como entrenador porque, según la dirigencia, no lograba convencer con el funcionamiento del equipo. Asumió Ariel Broggi, que hasta ahora ha logrado mantener la buena estadística.

Los últimos 4 partidos que le quedan por delante a Gimnasia de Mendoza

A Gimnasia de Mendoza lo separan cuatro partidos de la final para subir a Primera División. Tiene que jugar ante Agropecuario, San Telmo, Chacarita y Defensores de Belgrano.

image El Lobo, a cuatro partidos de la final @GimnasiaMendoza

De mantenerse líder al terminar el torneo, jugará una final contra el líder de la Zona A, que por el momento es Deportivo Madryn, y el que gane sacará el primero de los dos boletos que hay para la máxima categoría.

En caso de perder ese partido o de no llegar a jugarlo por no finalizar puntero, si se mantiene dentro de los 8 primeros puestos jugará el Reducido, los playoffs (con partido de ida y vuelta) que definen al segundo ascendido a Primera.

