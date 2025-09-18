Celulares prohibidos en escuelas primarias de PBA (públicas o privadas)

Senadores provinciales que aprobaron la nueva legislación argumentaron que relevamientos de UNICEF y UNESCO dejan en evidencia que “los estudiantes bonaerenses hacen uso excesivo de los dispositivos electrónicos”, algo que tiene un impacto negativo en su aprendizaje, bienestar y relaciones sociales.

El retorno de los aplazos a las escuelas primarias. La nueva legislación que, ya se aplica en la CABA, ahora cuenta en PBA para escuelas públicas o privadas

“Docentes y padres coinciden en señalar que, en muchos casos el uso del celular en clase, dificulta la atención y la participación activa, además de promover conductas indeseadas tales como el ciberbullying, que se manifiesta a través de mensajes insultantes, amenazas, difusión de rumores, publicación de contenido humillante y la exposición a contenidos inapropiados”, explicaron.

El medio, La Nación, remarca que los Senadores entienden que la prohibición del uso en las aulas no significa que las tecnologías no se incorporen en las escuelas, que tienen beneficios con potencial de transformar la educación.

