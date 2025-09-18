urgente24
Flamengo 0 - Estudiantes 0: el Pincha se mete en la boca del lobo en Brasil

Desde las 21.30, Flamengo recibe a Estudiantes en el Maracaná por el duelo de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.

18 de septiembre de 2025 - 20:46

EN VIVO

Flamengo y Estudiantes ponen primera en su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, en el mítico Estadio Maracaná, el Pincha busca dar el batacazo ante quien es uno de los mejores equipos del continente.

El conjunto de Eduardo Domínguez juega en tierras cariocas sabiendo que la serie es larga. En otras palabras: que quedan otros 90 minutos en La Plata. Aunque las diferencias de jerarquía están claras, y que el Flamengo tiene la billetera de un equipo prácticamente europeo y por eso tiene en su plantel los nombres que tiene, Estudiantes va con su buena variedad de recursos. También, con su historia y mística copera que lo acompaña siempre en estos compromisos.

VIDEO: Así coparon los hinchas Pincharratas las playas de Río de Janeiro para alentar al equipo en Brasil

TV: en qué canal ver Flamengo vs. Estudiantes

El partido puede verse por cable y también vía streaming. El canal de cable que lo transmite es Fox Sports, mientras que en streaming es a través de Disney+.

La espectacular racha de Flamengo que hace temblar a Estudiantes

El equipo dirigido por Felipe Luiz es uno de los mejores del continente. Marcha primero en el Brasileirao, por encima de Cruzeiro y Palmeiras, y en los octavos de final de Libertadores superó con tranquilidad al Inter de Porto Alegre. Su racha es muy positiva: hace casi dos meses que no pierde. La última vez que vio la derrota fue el 31/07 ante Atlético Mineiro, por la Copa de Brasil.

Equipos confirmados en Flamengo y Estudiantes

Flamengo: Rossi; Varela, Ortiz, Pereira, Lucas; De la Cruz, Saúl, De Arrascaeta; Plata, Lino, Pedro

Estudiantes: Muslera; Gómez, Núñez, Rodríguez, Arzamendia; Amondarain, Ascacíbar, Medina, Piovi; Farías, Carrillo

