Flamengo y Estudiantes ponen primera en su serie de cuartos de final de la Copa Libertadores. Desde las 21.30, en el mítico Estadio Maracaná, el Pincha busca dar el batacazo ante quien es uno de los mejores equipos del continente.
en vivo COPA LIBERTADORES
Flamengo 0 - Estudiantes 0: el Pincha se mete en la boca del lobo en Brasil
Desde las 21.30, Flamengo recibe a Estudiantes en el Maracaná por el duelo de ida de los cuartos de final de Copa Libertadores.
El conjunto de Eduardo Domínguez juega en tierras cariocas sabiendo que la serie es larga. En otras palabras: que quedan otros 90 minutos en La Plata. Aunque las diferencias de jerarquía están claras, y que el Flamengo tiene la billetera de un equipo prácticamente europeo y por eso tiene en su plantel los nombres que tiene, Estudiantes va con su buena variedad de recursos. También, con su historia y mística copera que lo acompaña siempre en estos compromisos.
Deja tu comentario