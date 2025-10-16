Un equipo de científicos estadounidenses desarrolló las primeras neuronas artificiales en la historia con la capacidad de conectarse directamente a células vivientes. El descubrimiento podría cambiar para siempre la forma en que funcionan las computadoras y abrir la puerta a dispositivos que interactúan con el cerebro humano.
EL MAÑANA HOY
Científicos crearon neuronas artificiales que pueden "chatear" con tu cerebro sin pedir permiso
Científicos lograron un avance histórico: desarrollaron las primeras neuronas artificiales capaces de comunicarse con células vivas y revolucionar todo.
Quizás te interese leer:
Computadoras que piensan como el cerebro gracias a los científicos
Ingenieros de la Universidad de Massachusetts en Amherst, liderados por Shuai Fu y Jun Yao, crearon un nuevo tipo de neurona artificial usando cables nanométricos hechos de proteínas obtenidas de bacterias generadoras de electricidad. Lo revolucionario es que estas neuronas artificiales operan con características eléctricas compatibles con las de las células biológicas, algo que nunca antes se había logrado.
Las versiones anteriores de neuronas artificiales utilizaban 10 veces más voltaje y 100 veces más potencia que las nuevas. Ese exceso de energía hacía imposible conectarlas directamente a células vivas sin dañarlas. Ahora, por primera vez, el voltaje y la eficiencia energética son comparables a los del cerebro humano, un órgano que supera por órdenes de magnitud la eficiencia de cualquier computadora actual.
El cerebro humano es una máquina increíblemente eficiente. Mientras una computadora necesita enormes cantidades de energía para procesar información, las neuronas biológicas lo hacen con un consumo mínimo. Este nuevo desarrollo abre la puerta a ordenadores diseñados bajo principios bioinspirados, con un rendimiento energético superior al de cualquier tecnología convencional.
La clave está en que las nuevas neuronas artificiales operan con la misma cantidad de energía que las células cerebrales. Esto no solo las hace más eficientes, sino que permite algo impensado hasta ahora: conectarlas directamente con tejido nervioso vivo.
Dispositivos que interactúan con tu sistema nervioso
Las aplicaciones son vastas y casi de ciencia ficción. Los investigadores señalan que estas neuronas artificiales podrían dar lugar a dispositivos electrónicos capaces de "hablar" directamente con el cerebro y los nervios del cuerpo humano. Imaginá prótesis que se comunican con tu sistema nervioso, interfaces cerebro-máquina para tratar enfermedades neurológicas o incluso sistemas que restauran funciones perdidas por lesiones medulares.
El estudio fue publicado en la revista académica Nature Communications, bajo el título " Constructing artificial neurons with functional parameters comprehensively matching biological values". Los detalles técnicos confirman que este es un punto de quiebre en la ciencia de la computación y la biomedicina.
---------------------------------------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
Alarma total: Científicos descubrieron algo escalofriante en el fondo del océano antártico
Este país borró del mapa VIH, sífilis y hepatitis B y la OMS lo validó oficialmente
La NASA hizo un hallazgo único en el sistema solar que paralizó a la ciencia
Increíble: científicos logran crear óvulos humanos funcionales a partir de células de piel común