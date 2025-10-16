Científicos crearon neuronas artificiales que pueden "chatear" con tu cerebro sin pedir permiso

La clave está en que las nuevas neuronas artificiales operan con la misma cantidad de energía que las células cerebrales. Esto no solo las hace más eficientes, sino que permite algo impensado hasta ahora: conectarlas directamente con tejido nervioso vivo.

Dispositivos que interactúan con tu sistema nervioso

Las aplicaciones son vastas y casi de ciencia ficción. Los investigadores señalan que estas neuronas artificiales podrían dar lugar a dispositivos electrónicos capaces de "hablar" directamente con el cerebro y los nervios del cuerpo humano. Imaginá prótesis que se comunican con tu sistema nervioso, interfaces cerebro-máquina para tratar enfermedades neurológicas o incluso sistemas que restauran funciones perdidas por lesiones medulares.

image

El estudio fue publicado en la revista académica Nature Communications, bajo el título " Constructing artificial neurons with functional parameters comprehensively matching biological values". Los detalles técnicos confirman que este es un punto de quiebre en la ciencia de la computación y la biomedicina.

