Elecciones en Buenos Aires: boletas, clima, transporte y todo lo que hay que saber antes de ir a votar

Entre los principales candidatos de "Fuerza Patria" en el interior de la provincia se encuentran Diego Nanni (Segunda Sección), Alejandro Dichiara (Sexta Sección) y Ariel Archanco (Octava). En la Tercera, la lista la encabezan la vicegobernadora Verónica Magario, los camporistas Facundo Tignanelli y Mayra Mendoza, el intendente de Almirante Brown Mariano Cascallares, Ayelén Rasquetti, Luis Vivona, María Eva Limone y José Galván.

Para el Senado, "Fuerza Patria" pone en juego 10 de sus 21 escaños, de los cuales siete legisladores responden a Cristina Kirchner, uno a Kicillof y uno a Sergio Massa. El legislador restante, Eduardo Bucca, no se alinea con ningún sector. Los principales candidatos de la Primera Sección Electoral son Gabriel Katapodis, Malena Galmarini, Mario Ishii y Mónica Macha. En el interior de la provincia, postulan a la camporista Fernanda Raverta por la Costa Atlántica (Quinta Sección), Diego Videla (Cuarta) y María Luis Laurini.

Candidaturas testimoniales que opacaron las elecciones

Un tema que generó polémica son las candidaturas testimoniales. Por "Fuerza Patria", se presentan como candidatos la vicegobernadora Verónica Magario y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a los alcaldes de Tres de Febrero, Valenzuela, y Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

La gratuidad del transporte

Para facilitar la participación ciudadana, el gobierno bonaerense ha dispuesto que el transporte público sea gratuito durante toda la jornada electoral. La medida, oficializada por la Resolución RESO-2025-231-GDEBA-MTRAGP, abarca los servicios de transporte automotor urbano, interurbano de media y larga distancia, y el transporte fluvial del Delta del Paraná. Las autoridades han aclarado que las empresas deben garantizar las frecuencias habituales para cubrir la demanda de votantes.

Así vota la provincia de Buenos Aires: las ocho secciones electorales

El territorio provincial se divide en ocho secciones electorales, cada una con un número específico de cargos a elegir:

Primera Sección: 4,6 millones de electores, 8 senadores.

Segunda Sección: 600 mil votantes, 11 diputados.

Tercera Sección: 5 millones de ciudadanos, 18 diputados.

Cuarta Sección: 520 mil habilitados, 7 senadores.

Quinta Sección: 1,2 millones de electores, 5 senadores.

Sexta Sección: 600 mil votantes, 11 diputados.

Séptima Sección: 300 mil ciudadanos, 3 senadores.

Octava Sección (La Plata): 639.839 electores, 6 diputados.

Las boletas

La Junta Electoral bonaerense ha oficializado las boletas a color y con fotos para estas elecciones. Las papeletas son de dos cuerpos y corresponden a los partidos que compiten por las 69 bancas en juego. Los espacios políticos han optado por incluir las fotos de sus principales candidatos para facilitar el reconocimiento de los votantes.

"Fuerza Patria" decidió mostrar las imágenes de sus dos primeros candidatos en las 8 Secciones Electorales, mientras que La Libertad Avanza incluyó solo a su primer candidato. Los frentes "Somos Buenos Aires" y "Hechos" (Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social) comparten el color rosa en sus boletas y también optaron por las fotos de sus dos principales candidatos. Por su parte, las listas vecinalistas solo tienen un cuerpo con sus respectivos candidatos.

Cambios en el padrón electoral y cómo saber dónde votar en estas elecciones

La Justicia Electoral ha modificado el padrón con inteligencia artificial para que los votantes tengan su centro de sufragio más cerca de sus domicilios. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación de manera rápida y gratuita a través del sitio oficial de la Junta Electoral bonaerense o de la Justicia Nacional Electoral. El proceso es sencillo: ingresar el DNI, seleccionar el género, completar el código de verificación y cliquear "Consultar". El sistema informa el establecimiento, la mesa y el número de orden.

El tiempo acompaña la jornada: fresco en toda la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica una jornada fresca, con sol y cielo algo nublado en la mañana, con temperaturas que rondarán los 8°C. El viento será leve a moderado del noreste, lo que contribuye a un clima agradable para la jornada electoral.

