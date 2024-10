Por la baja del Riesgo País, YPF acelera venta de Metrogas

Marín también habló de hacer spin offs de empresas como YPF Arenas e YPF Agro para que sean manejadas por personas del sector e YPF reciba dinero por la venta del gasoil y no granos. “Vendemos gasoil, me pagan gasoil y aumenta la productividad y lo mismo tenemos que hacer con Arenas. Es más complejo porque hay resistencias internas, pero no sabemos nada de arenas”, acotó.

Meses atrás Marín confirmó que iba a iniciar el proceso de venta, pero que iba a ser postergado.

“Sobre Metrogas, [vamos a vender, pero no ahora. Si yo vengo ahora no estoy haciendo bien mi trabajo para los accionistas. Argentina va a mejorar su macroeconomía y si eso sucede el precio de Metrogas va a subir”, dijo Marín aquella vez ante inversores.

“La conducción de la empresa sabe que la vamos a vender, pero vamos a esperar, porque es lo mejor para los accionistas”, agregó el exejecutivo de Tecpetrol (Grupo Techint).

