YPF, los 5 socios para Vaca Muerta Sur y el precio de los combustibles, que sumará el flete

El Oleoducto Vaca Muerta Sur abrirá la mayor vía de salida del crudo neuquino al mundo, con una terminal de almacenaje y dos monoboyas en la zona rionegrina de Punta Colorada.

YPF quiere acelerar los tiempos para iniciar la ejecución de la obra, porque cada día de retraso significa una pérdida de exportaciones por 40 millones de dólares.

El precio de los combustibles vuelve a subir

Por otra parte, Horacio Marín se detuvo a explicar lo que ocurrirá con el precio de los combustibles, luego de que YPF rompiera la inercia el 1 de octubre pasado, y por primera vez en mucho tiempo, bajó el precio de sus combustibles en surtidor a raíz de la baja de la cotización internacional del petróleo.

Abril llega con más aumentos en los combustibles Abril llega con más aumentos en los combustibles

En ese momento, el CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó que los precios en las estaciones de servicios fluctuarán según el mercado internacional y explicó cómo es la estrategia que aplicarán y que hará que el 1 de noviembre los valores seguramente vuelvan a subir.

"Lo que estamos haciendo es un acuerdo justo. Yo lo dije y el precio bajó. Ahora el precio internacional está en 75 que no es tan alto y es lo que dije, yo siempre voy a seguir un acuerdo justo para arriba o para abajo y se tienen que acostumbrar a que el precio sea para arriba o para abajo", destacó Horacio Marín desde Neuquén.

Pero en ese esquema, no solo inciden las fluctuaciones internacionales y de costos locales, sino que el CEO de YPF también explicó que se avanzará en la "corrección de distorsiones" de precios que se dan a lo largo del país y que son particularmente más notorias en la Patagonia:

La única distorsión de precios que ya prácticamente no existe es en la ciudad de Buenos Aires porque personalmente me parecía bastante injusto que la ciudad de Buenos Aires tenga 15% menos de precio que el conurbano. Y aparte había flujos de compras diferentes La única distorsión de precios que ya prácticamente no existe es en la ciudad de Buenos Aires porque personalmente me parecía bastante injusto que la ciudad de Buenos Aires tenga 15% menos de precio que el conurbano. Y aparte había flujos de compras diferentes

Sin embargo, advirtió que "en el interior hay lugares que todavía falta mucho para hacerlo, Neuquén incluido, prácticamente toda la Patagonia". Y explicó que el desfase de precios se debe a los costos de la logística, del traslado de los combustibles desde la refinería hasta cada estación de servicio del país.

Sumarán el costo del flete desde la refinería

YPF-destaco-un-record-de-su-refineria-en-Mendoza.webp

De esta manera, Horacio Marín explicó, según el sitio especializado 'Energía On', que ya no habrá un precio similar de los combustibles en todo el país, ni tampoco una variación en función de la mayor o menor demanda. Aunque remarcó que eso ocurrirá desde 2025 "porque ahora no me parece el momento". Y enfatizó:

Si vos vivís en Misiones y tiene que ir un camión 2.000 kilómetros, vas a pagar la nafta más cara que mi vieja en La Plata porque vivía 4 cuadras de la refinería Si vos vivís en Misiones y tiene que ir un camión 2.000 kilómetros, vas a pagar la nafta más cara que mi vieja en La Plata porque vivía 4 cuadras de la refinería

YPF tiene tres refinerías en el país y la principal está en Ensenada, muy cerca de La Plata, otra en Luján de Cuyo, en Mendoza, y luego la de Plaza Huincul en Neuquén, en donde no se destilan todos los tipos de combustibles que se utilizan en el país.

Más caro en Vaca Muerta que en Buenos Aires

De allí que los combustibles serán más caros en Neuquén (Vaca Muerta), que en Buenos Aires... "Los combustibles que salgan de la refinería de Plaza Huincul serán más baratos en Plaza Huincul y de ahí en adelante, pero si tenés en Neuquén combustibles que vienen de Luján de Cuyo, es lógico que van a salir más caros que en Mendoza o que en La Plata", remarcó.

Dijo además que "hay que pagar el precio justo del camión, porque vos elegís donde vivís, yo el camión lo tengo que mandar y hay que pagarlo", y aseguró que "mi objetivo es ir ajustando esto, y tener en el 2025 un país totalmente estable, con precios justos".

En ese sentido, explicó que "generalmente las refinerías se tienen que poner en todas partes del mundo en el centro de mayor consumo y no en el centro donde se genera el petróleo. Porque sino estás gastando mucho en transporte".

Además aclaró que no están dadas hoy las condiciones para que se construya otra refinería en el país, y bromeó:

Creo que va a estar muerto cuando Argentina piense en una refinería nueva Creo que va a estar muerto cuando Argentina piense en una refinería nueva

Otras noticias de Urgente24

Duro panorama: La UIA alerta por "competencia desleal" y fuerte desempleo

Se quebró la UCR en Diputados: 12 no soportan correligionarios en la "mesa legislativa" de Milei

"Continuamos la campaña, habrá interna: Yo voy de punto en esta elección"

Antonio Laje trató en LN+ a Miguel Pichetto de "impresentable" y el diputado le respondió en X

La interna del PJ y la Boleta Única abren la Caja de Pandora