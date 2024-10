"Continuamos la campaña, habrá interna: Yo voy de punto en esta elección"

“Los gobernadores de Salta, Tucumán y Catamarca han fijado una posición clara sobre la interna justicialista y nos van a acompañar el próximo 17 de noviembre”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1849160845760029133&partner=&hide_thread=false Cena con @JMilei y el “héroe” @OsvaldoJaldo sale públicamente a apoyar la lista de Quintela, diferenciándose de @CFKArgentina



Uno más uno siempre fue dos. A algunos economistas parece que les cuesta comprender cuentas tan simples.



Ah, y ya sabemos que no son de @la_campora… pic.twitter.com/8prOyF0a6H — Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 23, 2024

Con respecto a la figura del presidente Javier Milei fue sumamente severo:

“Estamos gobernados por un hombre que tiene un desequilibrio emocional muy fuerte, tenemos que ponerle un límite. Tiene cuestiones siquiátricas reales: las cosas que ha dicho sobre las muertes de Ginés González García y la propia Cristina Kirchner son muy preocupantes. Su comportamiento no es normal, es impropio e indecoroso para un presidente”.

image.png Ricardo Quintela hará campaña para ganarle la elección a Cristina Kirchner

“Mi solidaridad con Marcelo Bonelli por los insultos que le propinó Milei”,

El conductor de "A Dos Voces" aprovechó los dichos del gobernador de La Rioja para hacer su descargo sobre las acusaciones que le formuló el domingo 20 de Octubre el presidente en su propia señal de noticias.

Yo tengo derecho a informar y a preservar mis fuentes. Hay que desdramatizar. En una ocasión, Cristina Kirchner me dedicó una cadena nacional casi completa. Son gajes del oficio. Preferiría que no ocurran, pero pasan. Vamos a seguir haciendo periodismo, El presidente puede dar fe porque lo hemos invitado muchísimas veces. En estos estudios se concretó la alianza con Patricia Bullrich para el balotaje de 2023. Yo tengo derecho a informar y a preservar mis fuentes. Hay que desdramatizar. En una ocasión, Cristina Kirchner me dedicó una cadena nacional casi completa. Son gajes del oficio. Preferiría que no ocurran, pero pasan. Vamos a seguir haciendo periodismo, El presidente puede dar fe porque lo hemos invitado muchísimas veces. En estos estudios se concretó la alianza con Patricia Bullrich para el balotaje de 2023.