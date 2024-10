Santander en la mira: El error que no permite usar sus tarjetas

No obstante, la situación encontró una resolución parcial. El blogger actualizó la información indicando: "la tarjeta volvió a aparecer en la wallet y me indicaba que no se podía usar y la tenía que borrar. Eso me permitió agregarla nuevamente desde la app del Santander". Como compensación por los inconvenientes, la institución ofreció un beneficio especial: "Me enviaron un mail y por volver a agregarla hay promo de 30% de reintegro con tope de $5.000 en la próxima compra".

image.png Foto: @SirChandlerBlog.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Diversos usuarios manifestaron experiencias similares en la red social X. @Lean78 compartió su caso: " A mi me la dejo agregar pero ahora me tira que tengo que llamar para verificar la tarjeta".

Pero, la situación parece extenderse más allá de una entidad específica. @el1delatv señaló: "Hace semanas que no puedo agregar ninguna Visa débito a Apple Pay, de ningún banco, ni siquiera Brubank. Mastercard funciona sin problemas. En Santander me dijeron que hay un problema con la integración y no lo pueden solucionar todavía".

Las críticas hacia el funcionamiento general de los servicios digitales del banco también se hicieron presentes. @Gabox expresó su descontento: "No me extraña últimamente la app de Santander no va muy bien".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SirChandlerBlog/status/1849134772184023495?t=4fSYBYRLn6THwpVJ5hw8hg&s=03&partner=&hide_thread=false Santander bajó las Visas de Apple Pay... pero se le chispoteó https://t.co/PFvglEdtRT pic.twitter.com/VKPHd4sV3J — Sir Chandler Blog (@SirChandlerBlog) October 23, 2024

En términos sencillos, este episodio refleja los desafíos que enfrentan las instituciones financieras en su proceso de digitalización y la importancia de mantener una comunicación fluida con los usuarios afectados por inconvenientes técnicos.

