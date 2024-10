Margarita "2" en suspenso: Max duda, mientras Disney+ se frota las manos

"La vamos a dejar a punto caramelo y la gente va a decir: 'O me haces la segunda temporada o te liquido'. Entonces, ahí vamos con eso", continuó diciendo. "La vamos a dejar a punto caramelo y la gente va a decir: 'O me haces la segunda temporada o te liquido'. Entonces, ahí vamos con eso", continuó diciendo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LuccaPrensa/status/1848853685553795087?t=BEHDns0nHbBGDNImin5_iw&s=03&partner=&hide_thread=false Lamentablemente, MAX habría decidido NO PRODUCIR la segunda temporada de #Margarita. La razón principal sería el costo de la misma.



Debido a esto, @soycrismorena ya estaría en conversaciones con @disneyplusla para que la serie pase a su plataforma de cara al 2025. pic.twitter.com/wjMLjOBtZs — (@LuccaPrensa) October 22, 2024

Frente al panorama incierto con Max, Morena dejó entrever que contemplaba otras opciones. "A mí Max no me dio el ok ni nada, pero bueno, si no será Max, será otro", aseguró. Esta declaración cobra ahora mayor relevancia ante la información divulgada por @LuccaPrensa, que sugiere que la productora "ya estaría en conversaciones con @disneyplusla para que la serie pase a su plataforma de cara al 2025".

En lo que respecta a la posible migración a Disney+, se abre un nuevo capítulo en la historia que mantiene a los televidentes embelesados frente a la pantalla. Sin embargo, por el momento, solo queda ver qué responde la plataforma o la misma Cris Morena, quien parece tener todo casi "cocinado" para la segunda entrega.

