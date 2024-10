Nuevo round de Marcelo Longobardi vs. tuiteros de Javier Milei

Carlos Pagni volvió sobre el capitalismo autoritario en que puede incurrir Milei, algo que -él no lo dijo porque es joven y no interactuó con Álvaro Alsogaray- siempre decía el fundador de la UCeDé (personaje bastante menos conocido en su intimidad de lo que se cree): el liberalismo de mercado a la larga no se sostenía con el autoritarismo político, que terminaba devorándose al liberalismo de mercado.