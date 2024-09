Marcelo Longobardi: "Un tipo que dice 8 barbaridades al aire y tiene 500.000 seguidores"

"La gente quiere escuchar lo que ratifica su punto de vista y estamos muy cerrados mentalmente".

"¿Cómo competís contra un tipo que tiene 500.000 seguidores porque dice que ´Todos son unos hijos de su madre', lo que es más entretenido que escucharme a mi que trato de ser mucho más sutil".

"Vamos a juntarnos con algunos periodistas latinoamericanos de mucho nivel con un proyecto juntos, son gente seria. Tengo la cabeza muy globalizada".

Embed Longobardi pide (usando un libro de ficción sobre Trolls) terminar con el anonimato de internet para seguir bajando linea tranquilo sin que nadie lo pueda exponerlo. pic.twitter.com/SeYxfaKzAp — Pregonero (@PregoneroL) August 7, 2024

CNN

"La única salida que me dolió en lo personal fue la de CNN, porque ahí había compromisos personales muy importantes que había llevado años de conversaciones. Yo me fui de Mitre en octubre de 2021 y en diciembre hicimos un acuerdo económico con CNN".

"La especie de traición de Cynthia Hudson (N. de la R.: Cynthia Hudson Fernández es vicepresidente senior y gerente general y Estrategia Hispana para CNN en Español) me molestó en el plano personal, fue una cosa muy violenta. Acá te llama alguien y te dice que estás despedido. Ahí no."

"Nunca escuché acerca de mi “capricho” de vivir en Estados Unidos. Yo tenía un trabajo, que colapsó. No yo, la compañía que me contrató".

"Yo fui contratado por CNN, hicimos una operación complejísima de mudar a toda una familia, y cuando llegué la compañía se había vendido, aguanté un tiempo y renuncié".

"Mi familia se instaló en Miami en julio de 2022 y cuando llegué en agosto la compañía se había vendido a un fondo de inversión y lo que yo había visto no quedaba nada, no había ni cámaras".

"Allá es la ley de la selva, es terrible. Es el sálvese quien pueda. Las reglas son muy diferentes. Acá todavía las cosas son un poco más amigables".

"Yo no tengo formación, me crie en la calle, hice mi vida como pude y llegué a donde llegué como pude, y cuando ingresé a CNN fue como tocar el cielo con las manos".

"No quería volver a la televisión después de C5N. Y cuando me dan el premio Konex, me llamaron de CNN y les dije que iba, aunque ya le había dicho que no antes. Me pareció que finalmente era para mi".

Me lo había advertido Jaime Bayly, y yo no le di bola. Me dijo “no, con Cintia Hudson no”, y yo dije “No, está loco”. Me lo había advertido. Me lo había advertido Jaime Bayly, y yo no le di bola. Me dijo “no, con Cintia Hudson no”, y yo dije “No, está loco”. Me lo había advertido.

"Yo me fui molesto de la otra radio, no hubiese vuelto. Volví a Argentina para estar en Rivadavia".

Radio 10

"El día que se anuncia privadamente que se vendía la radio, yo renuncié en ese momento".

"Estaba Daniel (N. de la R.: Hadad), estábamos reunidos los integrantes del programa y dije “me parece que yo soy un obstáculo, me parece que me tengo que ir”, así que le anuncié mi renuncia a Daniel y a un tipo de Cristóbal López".

"La noche que renuncié me llama López y me invita a su casa. Todo el camino de Tigre a Puerto Madero me la pasé llamando a un tipo de que se llama Jorge Rendo, diciéndole que estaba yendo a lo de ese tipo, que iba a renunciar, que me de trabajo en Clarín. Y Rendo estaba de viaje corriendo una carrera de autos en Jujuy sin señal".

"Yo no tenía otro contacto en Clarín y menos en Mitre. López me dijo que yo no me podía ir. Sabía que yo cobraba muy mal y me aumentó el sueldo, me dijo que me garantizaba libertad que yo sabía que era relativa, fue bastante gentil conmigo. No se si me lo creí o me lo quise creer, pero duró poco tiempo eso y terminó con que me terminaron echando".

"El día que me echaron no me importó nada. Yo estaba pasando por problemas personales muy serios. Salía en las tapas de los diarios que me iba a echar. En es momento, uno de mis hijos estaba con un problema de salud que no era, con un error de diagnóstico".

"Cuando terminamos con el doctor, nos fuimos a almorzar Ignacio, su novia y actual esposa y yo, y en ese momento me llama Fabián de Souza y me dice que iban a prescindir de mis servicios por una 'opción más competitiva'".

"Pasamos una semana muy mala y al final me dicen que no tenía nada en la cabeza. Al día siguiente fuimos a un médico de los más geniales que conocí en mi vida, y finalmente era una pavada".

"Yo me lo esperaba, además no quería seguir trabajando ahí, y estaba con Ignacio que me parecía una cosa maravillosa y le dije 'Sí, hasta luego'. En ese momento, me llama (N. de la R.: Jorge) Fonteveccia, le dije que me había echado Cristóbal López y se vuelve título de Perfil".

"Fue muy complejo el traspaso de todo mi equipo a Mitre. Pero logré rescatar a todos, uno por uno".

Jorge Lanata

"Traté de no hacer periodismo de periodistas".

"Yo tuve un conflicto con Jorge Lanata y Jorge Porta y todos en la radio (N. de la R.: AM Mitre) optaron por ellos. Cada uno hace lo que quiere".

"Me preocupa la salud de Jorge Lanata".

"Lo saqué al aire antes de su internación y me parecía interesante demostrar que dos personas que se llevan mal pueden hablar, y él aceptó".

"Tuve muchas charlas con Jorge sobre su salud. Un día fui a la casa y le pregunté cómo tenía 70 cajas de remedios en su escritorio, y me dijo 'Yo soy de hierro, nadie puede vivir con lo que yo tengo'".

longobardi lanata.jpeg Marcelo Longobardi y Jorge Lanata.

Escocia

"En Radio 10 trabajaba religiosamente. Éramos un grupo compacto y trabajaba mucho y me di cuenta que hacía mucho que no viajaba con mis hijos y le dije a Daniel (N. de la R.: Haddad) 'Hace como 8 años que no me tomo vacaciones'

"Le dije que necesitaba irme unos días con mis hijos que no veía más que un rato, y ahí me dijo que le dijera a dónde y me regalaba los pasajes, y me salió Escocia".

"Yo tenía en la cabeza la idea, aunque somos todos golfistas, de ir a jugar golf a Escocia, y fue producto de esa casualidad que nuestros viajes a jugar golf todos los años se volviera religioso".

"Ese viaje fue muy corto, de 4 días. Me enamoré de Escocia en esos días y no dejé de ir un solo año, excepto uno, en el 2011, pero nuestros viajes a Escocia se volvieron una comunión con mis hijos más grandes".

"Recuerdo que nos volvimos por Roma, no queríamos volver, y en una vereda nos juramentamos, en un almuerzo en un barcito, volver cada año, con independencia de lo que ocurra. Y eso ocurrió".

"Recorrimos toda Escocia jugando golf y terminamos siendo miembros de un club muy importante, es una especie de segundo lugar en el mundo".

----------------------

Más contenido en Urgente 24

La plataforma que vende zapatillas de marca desde $10.000

Banco tomó una seria decisión con respecto a los pagos rechazados: Cuál es

La estafa digital que ni los antivirus detectan

Supermercado ofrece 2x1 y hasta 50% off en productos clave