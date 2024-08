Marcelo Longobardi enfrentó a Javier Milei pero no obtuvo respuesta: Descargo en Rivadavia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/oficinagtar/status/1824898121605730807&partner=&hide_thread=false No sé olviden de estos dos garcas hijos de pvta, hoy por cualquier cosa andan llorando pic.twitter.com/4LndGamxIV — OFICINA GORDOS TW (@oficinagtar) August 17, 2024

Por otro lado, Longobardi volvió a referirse a lo sucedido en esta mañana en Radio Rivadavia y se centró en el feroz mensaje que le envío a Milei.

"Estimado presidente Milei, soy Marcelo Longobardi. Lamento no formar parte de su séquito de chupamedias, pero aún así no tiene ningún derecho a insultarme. Aquí estoy, en Escocia, la tierra de nuestro admirado Adam Smith, y tierra de gente educada", rezaba el texto.

A pesar de este intento, el Presidente optó por ignorarlo. Al respecto, Longobardi aseguró que Milei "usa sin dudas el insulto y la fake news como un método, como modo de agitar la ira que es un insumo de la política".

La ira se ha vuelto un gran insumo y Milei la utiliza como un procedimiento de construcción de poder. Lo hizo con varios periodistas La ira se ha vuelto un gran insumo y Milei la utiliza como un procedimiento de construcción de poder. Lo hizo con varios periodistas

"Esperaba recibir una respuesta inteligente después de que me llamó chanta, hijos de puta, pero lamentablemente no llegó y me queda la duda de que estamos en presencia de un actor histriónico que utiliza la ira como insumo de la política o en presencia de un enajenado que no tiene capacidad de responder un mensaje", concluyó el conductor.

Marcelo Longobardi no se achica ante Javier Milei: "Pienso peor de él"

A mediados de julio, luego de que el Presidente reposteara un mensaje en sus redes sociales que tildaba de "chanta descomunal" a Longobardi, el periodista le contestó de manera contundente en su envío matutino.

"Si él piensa esto de mí, yo pienso un poco peor de él"

Marcelo Longobardi le respondió a Javier Milei tras una publicación del presidente en su cuenta de "X"



Marcelo Longobardi le respondió a Javier Milei tras una publicación del presidente en su cuenta de "X"



#EstaMañana de lunes a viernes desde las 6 hs



— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 22, 2024

"Yo comenté en el programa de Jaime Bayly, en el que estuve hace tres semanas, cuál era mi opinión sobre Biden y sobre Trump", introdujo en su programa Esta Mañana, y continuó: "Ustedes saben lo que yo pienso de Trump de toda la vida. Y dije que veía cosas mejores en Biden que el promedio de las personas que miraban a Biden".

Lo que pasa es que se ve que el presidente Milei no lee la prensa internacional. La presidencia de Biden, afectada por su salud en el último tiempo, ya venía en declive, pero en el último tiempo fue una cosa muy súbita, de golpe tuvo un declive significativo Lo que pasa es que se ve que el presidente Milei no lee la prensa internacional. La presidencia de Biden, afectada por su salud en el último tiempo, ya venía en declive, pero en el último tiempo fue una cosa muy súbita, de golpe tuvo un declive significativo

"Yo dije (en la entrevista con Bayly) yo veo la presidencia de Biden mejor que el promedio", reiteró, y marcó: "Entonces, el Presidente en un posteo me tilda de chanta (...) y dice que no hay opinión donde yo no la pifie de manera descomunal. También me llamó dinosaurio idiota".

image.png Otros periodistas que también han sufrido de los agravios de Milei respaldaron a Longobardi, entre ellos María O'Donnell.

"Lo de idiota se lo puedo tomar, lo de dinosaurio no. Lo de idiota puede ser, lo de dinosaurio no me gusta", dijo irónico el conductor, y acto seguido indicó que Milei "está más enojado de lo que corresponde con todo el país". "Si está preocupado sobre mi punto de vista sobre Biden y Trump, la verdad que tiene poco que hacer el presidente", espetó Longobardi.

Seguramente activará su jauría de trolles para que el agravio que el Presidente acaba de proferir. Si él piensa esto de mí, yo pienso un poco peor de él, por lo que podríamos decir que estamos un poco a mano Seguramente activará su jauría de trolles para que el agravio que el Presidente acaba de proferir. Si él piensa esto de mí, yo pienso un poco peor de él, por lo que podríamos decir que estamos un poco a mano

"Yo pienso que es un autócrata y que es una persona que dice cualquier cosa, que hace cualquier cosa", aseveró y concluyó: "Él piensa de mi esto, yo pienso otras cosas un poco peores".

El periodista recibió el apoyo de varios colegas, como Alejandro Alfie y María O'Donnell, quienes también han sido víctimas de los embates del mandatario y de su militancia virtual.

