Pedro Brieger: Ahora, Periodistas Argentinas llevó su caso a Diputados

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PeriodistasdArg/status/1818383808523129104&partner=&hide_thread=false En el 2019 desde Periodistas Argentinas (PA) realizamos la encuesta "Violencia y machismo en nuestro entorno laboral" para obtener indicadores de la vivencia común. En efecto, 85% sufrió situaciones de maltrato por superior o jefe, el 80% abuso de poder y el 57% de acoso sexual. https://t.co/kakKiWGEGF — Periodistas Argentinas (@PeriodistasdArg) July 30, 2024

Tras las palabras de Acuña, Kämpfer y Guardati le extendieron a los presentes el informe La cultura del acoso: punto y aparte, en el que se reúne los primeros 19 testimonios que recopiló Periodistas Argentinas en contra de Brieger.

"Necesitamos que este problema baje al recinto para proteger a las mujeres del acoso sexual en los ámbitos laborales y académicos", indicó Kämpfer.

Logramos que nuestro acosador sexual reconozca públicamente los hechos porque a él no le quedó otra opción, éramos 19 mujeres Logramos que nuestro acosador sexual reconozca públicamente los hechos porque a él no le quedó otra opción, éramos 19 mujeres

Por su parte, Guardati manifestó que Brieger "actuó durante 20 años de esta forma", y añadió: "No es el único caso que enfrentamos de este tipo y muchas compañeras dudaban en dar el nombre o no porque siempre hay consecuencias laborales (pérdida del puesto)". "No pedimos solo perdón, sino una reparación", enfatizó.

Nuevo testimonio contra Pedro Brieger tras su pedido de disculpas

A pocos días de que Pedro Brieger compartiera su pedido de disculpas públicas ante la exigencia de la agrupación Periodistas Argentinas, otra víctima brindó su testimonio contra el periodista por acoso sexual.

En esta oportunidad, no se trató de una mujer perteneciente al ambiente mediático o académico, sino una antigua vecina del internacionalista.

"Una mezcla de emociones, como asco, feo. Escucharlo me revolvió el estómago básicamente porque días atrás había dicho que todo lo que se decía era para perjudicarlo a él y una persecución política. Yo era vecina de él en el barrio de Belgrano sobre la calle Vidal. Yo vivía en la planta baja", introdujo Victorina De Enciso en diálogo con LAM.

De Enciso contó que se sentía incómoda ante la mirada del periodista por lo que no tenía contacto con él hasta que, en cierta ocasión, le tocó el timbre de su casa.

"Como un vecino más que te toca el timbre, pero él tenía un gatito en la mano. Mi hijo me dijo: 'mamá, el vecino vino a regalarme un gatito'. Yo lo miré a este sujeto y le dije 'No puedo tener gatos' y cerré la puerta, porque se me vino la imagen de como me miraba", declaró De Enciso.

image.png Agustina Kämpfer junto a Enciso durante la exposición de Periodistas Argentinas en el Senado sobre el caso de Brieger.

Acto seguido, De Enciso reveló cuál fue su experiencia con Brieger, la cual data de 1996:

Yo salí del departamento y justo estaba entrando él. Me subo en el ascensor y él entra conmigo y cuando aprieto el botón del piso, el me dice: 'Cada vez que salís en bicicleta me calienta mucho ver tu culo en bicicleta. Y por todo eso y ahora que te veo así, me pongo así'. Saca su miembro y para mí fueron 500 pisos, se me hizo interminable Yo salí del departamento y justo estaba entrando él. Me subo en el ascensor y él entra conmigo y cuando aprieto el botón del piso, el me dice: 'Cada vez que salís en bicicleta me calienta mucho ver tu culo en bicicleta. Y por todo eso y ahora que te veo así, me pongo así'. Saca su miembro y para mí fueron 500 pisos, se me hizo interminable

Conmovida al revivir los hechos, aseguró: "Yo solo me quedé quieta, no pude gritar, no pude contestarle, me paralice".

"Cuando voy a hacer la denuncia en el camino había un policía. Me paro y le digo: 'Oficial, me pasó esto y esto. Le juro por mis hijos que me pasó'. Y el policía me dice: 'No hace falta que me digas a mí, porque yo te creo pero es tu palabra contra la suya'. ¿Qué se hace después de eso?", declaró respecto a por qué guardó silencio por tantos años.

Antes de concluir, la ex vecina de Brieger confesó: "Fue tanto el miedo que me generó porque yo vivía con dos chicos que me mudé, me tuve que mudar. Pedí plata prestada y me fui".

