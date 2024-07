Trump cuestiona la 'negritud' de Kamala en la cumbre de Periodistas Negros

Si bien este electorado latino se enlistó detrás de las filas republicanas en los últimos años, según los sondeos, lo cierto es que sólo el 12% de los votantes negros votaron a Trump en los comicios del 2020, elecciones en las que se coronó Joe Biden.

Trump intenta capitalizar al electorado negro

En la convención anual de los Periodistas Negros en Chicago, Rachel Scott, corresponsal de ABC News y una de los tres periodistas que entrevistaron a Donald Trump, le consultó a tal candidato republicano por qué el electorado negro debería confiar en él a la luz de sus ataques previos a periodistas negros y otros comentarios de tintes similares, según sus propias palabras.

Trump cruzó a la periodista de ABC News al tildarle su introducción de "grosera" y dijo que su pregunta era más bien “vergonzosa" y hecha de una “manera horrible”, es decir, con maliciosidad. Asimismo, describió a ABC como una cadena "falsa".

image.png El candidato presidencial republicano y expresidente estadounidense Donald Trump habla en la Cumbre Believers Summit 2024 de Turning Point Action en West Palm Beach, Florida, EE. UU., el 26 de julio de 2024. REUTERS/Marco Bello/Foto de archivo

“Amo a la población negra de este país”, añadió.

Otra parte de la prensa también le consultó a Donald Trump sobre qué pretendía decir cuando en una oportunidad se refirió a los “empleos para los negros”.

“Un trabajo negro es cualquiera que tenga un trabajo”, se limitó a explicar.

“Eso es lo que pasa. A cualquiera que tenga... le están quitando el trabajo a la gente negra”, continuó refiriéndose a los inmigrantes indocumentados que le quitan los puestos de trabajo a la comunidad, según él. “Están llegando, y están llegando, están invadiendo”, agregó.

Asociación de Periodistas Negros en crisis interna por Trump

Tras la formalización de la invitación de Donald Trump, la copresidenta de la Asociación de Periodistas Negros de Estados Unidos (NABJ), Karen Attiah, dimitió de su cargo en señal de protesta por convocar al candidato republicano a ser orador de la convención. Otros periodistas destacados de USA se unieron a criticar por redes tal convocatoria del magnate, la que finalmente se realizó.

Karen Attiah, quien además es columnista de The Washington Post, explicó que su renuncia como copresidenta de la asociación se debía a su desacuerdo por la invitación a Trump.

image.png Karen Attiah dimite como copresidente de la NABJ por la invitación a Trump como orador.

Jim Trotter, galardonado como Periodista del Año 2023 por la NABJ, expresó su desagrado por la invitación de Trump y dijo que es "difícil encontrar palabras para describir el nivel de enfado" que siente.

Por su parte, Carron J. Phillips, nominado al Pulitzer y ex ganador del premio NABJ, calificó la invitación de Trump como "la peor decisión en la historia de la NABJ".

El anuncio de Joe Biden del retiro de su candidatura durante el fin de semana, se debió a la presión de los escaños demócratas y varios actores de Hollywood -como George Clooney- que le imploraron que diera un paso al costado debido a sus recientes lapsus y su desastrosa performance en el debate presidencial que denotaron que no está en sus cabales para gobernar, como contó Urgente24.

Pero, aunque formalmente aún no hay sondeos para la nueva candidata, lo cierto es que Kamala Harris ha tenido bajos indices de aprobación por parte de los estadounidenses: el 51% de los ciudadanos la desaprueba mientras que el 37% la aprueba, según las encuestas de FiveThirtyEight. Es que, sin dudas, el electorado yankee de centro y centro Derecha la considera "la acompañante terapeutica de Joe Biden" y que no representa la identidad estadounidense.

image.png

Sin embargo, para los latinos y afrodescendientes, Kamala Harris podría ser su candidata predilecta, pese a que en los últimos años ese electorado se derechizó y se fue a las filas de Donald Trump: es que temen al progresismo porque han huido de naciones donde el socialismo se enquistó en el poder.

"El voto hispano tendrá más importancia en esta elección del 2024. Nosotros venimos haciendo con los latinos en EEUU un trabajo desde hace tiempo. Fundamentalmente, queremos convencerlos de que nuestros principios y valores como hispanos se alinean mucho más con los del Partido Republicano que con los del Partido Demócrata”, dijo a la Voz de América Jaime Florez, vocero en español de la campaña presidencial de Donald Trump.

"En nuestra comunidad hispana durante la administración del presidente Trump tuvimos mejores trabajos, más dinero, menos inflación, más protección en la frontera, menos crimen a la que tenemos en ese momento. Todo carísimo, las rentas caras, la gasolina cara. Y para la comunidad hispana, eso es muy malo", manifestó también el exvicegobernador de California y vocero de la campaña de Trump, Abel Maldonado.

image.png

Sobre todo los latinos indecisos que representan dos dígitos, pueden definir quien ganaría las eleciones de noviembre. Es que un 14,7 % de los estadounidenses que cumplen con los requisitos para votar en las presidenciales de noviembre son latinos (36,2 millones).

Además, hay unos 13 millones de latinos sin registrarse ni en el Partido Demócrata ni en el Republicano, por repudiar la política de inmigración de Trump y pero también por estar en descontento con el gobierno demócrata que les rememora los males del progresismo -como en las naciones de las que se exiliaron-, por lo que el potencial para captarlos es altísimo.

“Somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca”, explica Clarissa Martínez de Castro de la Iniciativa Voto Latino.

Alrededor de 8 de cada 10 votantes republicanos son personas blancas, no hispanas. Mientras los latinos, afroamericanos y asiáticos conforman alrededor de 15 % de los votos al Partido Republicano.

"El voto latino va a ser muy importante en esta elección y nosotros, en la campaña de Biden-Harris, sabemos qué tan importante es. Por eso estamos hablando con cada comunidad latina, estamos yendo a los estados donde hay bastantes latinos (...) para hablar con ellos sobre qué es lo que piensan del futuro del país, hablar sobre todo lo que hemos hecho los demócratas para avanzar la agenda de las familias y los negocios y las comunidades latinas, porque sabemos qué tan importante es el voto latino", aseguró a la Voz de las Américas la congresista demócrata Verónica Escobar.

"Es un partido que está contra cada nivel de inmigración, incluso inmigración legal. Hemos visto su agenda en el Proyecto 2025 y es una agenda peligrosa", advirtió.

"No tiene experiencia en defensa o política exterior"

Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados unidos que llegó al Despacho Oval en la fórmula del 2020 con Joe Biden, es la nueva candidata del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre tras que el presidente se bajara de la contienda frente a sus evidentes lapsus y desorientaciones que revelaron que no está a la altura de un segundo mandato ni para ganarle a Donald Trump.

En ese sentido, es la primera mujer vicepresidenta del país, que sabe romper récords y hacer historia no sólo por ello, sino al haber sido la primera persona afronorteamericana y la primera mujer en convertirse en fiscal del distrito de San Francisco.

Dicho esto, si resulta ganadora en los comicios de noviembre es probable que siga el rumbo de la política Exterior de Joe Biden, financiando al frente de Kiev para que no perezca ante el asedio ruso. Pero lo que sí, adoptaría una postura más dura contra Israel al que ha criticado en numerosas ocasiones por los ‘excesos’ en Gaza; en cambio Trump, aliado ideológico del premier Benjamin Natanyahu, le convendría sin dudas al Estado judío, pero no así a Zelensky que sabe que el proteccionismo del republicano los desfinanciaría.

image.png

Según varios analistas internacionales, ante un posible mandato de Kamala Harris Estados Unidos no sólo seguiría prestando apoyo armamentístico y logístico a Ucrania, sino que también mantendría las bases y el patrullaje militar en Taiwán y el Indopacífico —frente al Eje China-Corea del Norte—.

Clara diferencia con Trump, quien en campaña ha afirmado que le soltará la mano a la región del Indopacífico por el déficit fiscal que les supone la vigilancia, más aún ante el default que USA sorteó el año pasado -al elevar el techo de la deuda- por el despilfarro estatal que les supone financiar guerras externas. Ante esto, Xi Jinping y el líder norcoreano ansian que el magnate republicano asuma otra presidecia.

En cuanto a la contienda en Gaza y la postura con respecto a Israel, Kamala Harris, como vicepresidenta de USA coincide con Biden en el apoyo al gobierno judio, Sin embargo, lo ha criticado abiertamente por las acciones desplegadas por las fuerzas de Defensa de Benjamin Netanyahu en el enclave, algunas que para ella rozarían el genocidio palestino.

En una oportunidad, incluso, dijo que Israel no se compromete con la comunidad internacional para aliviar la crisis humanitaria en Gaza y hasta le reprochó el asedio terrestre en Rafah. Su postura podría cooptar a votantes pro- Palestina que planeaban no ir a votar en noviembre si Biden no se bajaba de la candidatura.

No obstante, Kamala Harris no goza de una trayectoria propia sobre el terreno de la geopolítica, como si la tenía Joe Biden antes de asumir como presidente por su labor en la gestión de Barack Obama. Como Kamala carece de experiencia en política exterior de manera directa, lógicamente se apoyará en su equipo.

"En realidad, ella no tiene experiencia en defensa o política exterior, por lo que realmente depende de [sus asesores] cuando tiene que tomar parte", afirmó Jim Townsend, antiguo funcionario del Pentágono y de la OTAN.

