Kamala Harris: De la cuna jaimaquina-hindú a 'medírsela' con Trump

Pero, aunque formalmente aún no hay sondeos para la nueva candidata, lo cierto es que Kamala Harris ha tenido bajos indices de aprobación por parte de los estadounidenses: el 51% de los ciudadanos la desaprueba mientras que el 37% la aprueba, según las encuestas de FiveThirtyEight. Es que, sin dudas, el electorado yankee de centro y centro Derecha la considera "la acompañante terapeutica de Joe Biden" y que no representa la identidad estadounidense por ser hija de inmigrantes.

image.png

Sin embargo, para los latinos y afrodescendientes, Kamala Harris podría ser su candidata predilecta, pese a que en los últimos años ese electorado se derechizó y se fue a las filas de Donald Trump temen al progresismo, porque han huido de naciones donde el socialismo se enquistó en el poder.

"El voto hispano tendrá más importancia en esta elección del 2024. Nosotros venimos haciendo con los latinos en EEUU un trabajo desde hace tiempo. Fundamentalmente, queremos convencerlos de que nuestros principios y valores como hispanos se alinean mucho más con los del Partido Republicano que con los del Partido Demócrata”, dijo a la Voz de América Jaime Florez, vocero en español de la campaña presidencial de Donald Trump.

"En nuestra comunidad hispana durante la administración del presidente Trump tuvimos mejores trabajos, más dinero, menos inflación, más protección en la frontera, menos crimen a la que tenemos en ese momento. Todo carísimo, las rentas caras, la gasolina cara. Y para la comunidad hispana, eso es muy malo", manifestó también el exvicegobernador de California y vocero de la campaña de Trump, Abel Maldonado.

image.png

Pero, sobre todo los latinos indecisos que representan dos dígitos, pueden definir quien ganaría las eleciones de noviembre. Es que un 14,7 % de los estadounidenses que cumplen con los requisitos para votar en las presidenciales de noviembre son latinos (36,2 millones).

Y además, hay unos 13 millones de latinos sin registrarse ni en el Partido Demócrata ni en el Republicano, por repudiar la politica antimigración de Trump y pero también por estar en desconencto con gobierno demócrata que les rememora los males del progresismo -como en las naciones de las que se exiliaron-, por lo que el potencial para captarlos es altísimo.

“Somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca”, explica Clarissa Martínez de Castro de la iniciativa Voto Latino”, explica Clarissa Martínez de Castro de la iniciativa Voto Latino.

Los latinos somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca Los latinos somos un factor crítico en la ecuación por la Casa Blanca

Alrededor de 8 de cada 10 votantes republicanos son personas blancas, no hispanas. Mientras los latinos, afroamericanos y asiáticos conforman alrededor de 15 % de los votos al Partido Republicano.

"El voto latino va a ser muy importante en esta elección y nosotros, en la campaña de Biden-Harris, sabemos qué tan importante es. Por eso estamos hablando con cada comunidad latina, estamos yendo a los estados donde hay bastantes latinos (...) para hablar con ellos sobre qué es lo que piensan del futuro del país, hablar sobre todo lo que hemos hecho los demócratas para avanzar la agenda de las familias y los negocios y las comunidades latinas, porque sabemos qué tan importante es el voto latino", aseguró a la VOA la congresista demócrata Verónica Escobar.

"Es un partido que está contra cada nivel de inmigración, incluso inmigración legal. Hemos visto su agenda en el Proyecto 2025 y es una agenda peligrosa", advirtió.

"No tiene experiencia en defensa o política exterior"

Kamala Harris, la actual vicepresidenta de Estados unidos que llegó al Despacho Oval en la fórmula del 2020 con Joe Biden, es la nueva candidata del Partido Demócrata para las elecciones de noviembre tras que el presidente se bajara de la contienda frente a sus evidentes lapsus y desorientaciones que revelaron que no está a la altura de un segundo mandato ni para ganarle a Donald Trump.

En ese sentido, es la primera mujer vicepresidenta del país, que sabe romper récords y hacer historia no sólo por ello, sino al haber sido la primera persona afronorteamericana y la primera mujer en convertirse en fiscal del distrito de San Francisco.

Dicho esto, si resulta ganadora en los comicios de noviembre es probable que siga el rumbo de la política Exterior de Joe Biden, financiando al frente de Kiev para que no perezca ante el asedio ruso. Pero lo que sí, adoptaría una postura más dura contra Israel al que ha criticado en numerosas ocasiones por los ‘excesos’ en Gaza; en cambio Trump, aliado ideológico del premier Benjamin Natanyahu, le convendría sin dudas al Estado judío, pero no así a Zelensky que sabe que el proteccionismo del republicano los desfinanciaría.

image.png La vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris con el líder del régimen ucraniano, Vladímir Zelenski, en Múnich, Alemania, el 17 de febrero de 2024.Tobias Schwarz / AP

Por ello, según varios analistas internacionales, ante un posible mandato de Kamala Harris Estados Unidos no sólo seguiría prestando apoyo armamentístico y logístico a Ucrania, sino que también mantendría las bases y el patrullaje militar en Taiwán y el Indopacífico —frente al Eje China-Corea del Norte—.

Clara diferencia con Trump, quien en campaña ha afirmado que le soltará la mano a la región del Indopacífico por el déficit fiscal que les supone la vigilancia, más aún ante el default que USA sorteó el año pasado -al elevar el techo de la deuda- por el despilfarro estatal que les supone financiar guerras externas. Ante esto, Xi Jinping y el líder norcoreano ansian que el magnate republicano asuma otra presidecia.

En cuanto a la contienda en Gaza y la postura con respecto a Israel, Kamala Harris, como vicepresidenta de USA coincide con Biden en el apoyo al gobierno judio, Sin embargo, lo ha criticado abiertamente por las acciones deplegadas por las fuerzas de Defensa de Benjamin Netnayahu en el enclave, algunas que para ella rozarína el genocido palestino.

En una oportunidad, incluso, dijo que Israel no se compromete con la comunidad internacional para aliviar la crisis humanitaria en Gaza y hasta le reprochó el asedio terrestre en Rafah. Su postura podría cooptar a votantes pro- Palestina que planeaban no ir a votar en noviembre si Biden no se bajaba de la candidatura.

No obstante, Kamala Harris no goza de una trayectoria propia sobre el terreno de la geopolítica, como si la tenía Joe Biden antes de asumir como presidente por su labor en la gestión de Barack Obama. Como carece de expreciencia en política Exterior de manera directa, logicamente se apoyará en su equipo.

"En realidad, ella no tiene experiencia en defensa o política exterior, por lo que realmente depende de [sus asesores] cuando tiene que tomar parte", afirmó Jim Townsend, antiguo funcionario del Pentágono y de la OTAN.

No creo que se meta en temas de defensa o política exterior muy a menudo No creo que se meta en temas de defensa o política exterior muy a menudo

Vida y obra de Kamala Harris, con 'la varita mágica demócrata'

Fecha de nacimiento: 20 de octubre de 1964

20 de octubre de 1964 Lugar de nacimiento: Oakland, California

Oakland, California Nombre de nacimiento: Kamala Devi Harris

Kamala Devi Harris Padre: Donald Harris, profesor de Economía.

Donald Harris, profesor de Economía. Madre: Shyamala Gopalan Harris, médica

Shyamala Gopalan Harris, médica Esposo: Douglas Emhoff (2014-presente)

Douglas Emhoff (2014-presente) Educación: Universidad de Howard, B.A. ciencias políticas y economía, 1986; Universidad de California, Facultad de Derecho Hastings, J.D., 1989

Universidad de Howard, B.A. ciencias políticas y economía, 1986; Universidad de California, Facultad de Derecho Hastings, J.D., 1989 Religión: Bautista

Bautista Es hija de inmigrantes jamaicanos e indios. Su nombre proviene de la palabra sánscrita que significa flor de “loto”.Su religión es católica bautista de la Iglesia afro.

1990-1998: Se desempeña como fiscal adjunta del condado de Alameda, California.

Se desempeña como fiscal adjunta del condado de Alameda, California. 1998 - Es nombrada fiscal gerente de la Unidad Penal de Carrera de la Fiscalía del Distrito de San Francisco.

Es nombrada fiscal gerente de la Unidad Penal de Carrera de la Fiscalía del Distrito de San Francisco. 2004-2011 - Ejerce como la fiscal de Distrito de San Francisco.

Ejerce como la fiscal de Distrito de San Francisco. 2009 - Publica el libro “Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer”.

Publica el libro “Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer”. 2011-2016 - Ejerce como la fiscal general de California.

Ejerce como la fiscal general de California. Del 3 de enero de 2017 al 18 de enero de 2021: sirve en el Senado de Estados Unidos.

sirve en el Senado de Estados Unidos. 5 de diciembre de 2018: acepta la renuncia de Larry Wallace, un asistente principal, luego de que surgieran acusaciones de acoso desde el momento en que trabajó con ella en el Departamento de Justicia de California.

acepta la renuncia de Larry Wallace, un asistente principal, luego de que surgieran acusaciones de acoso desde el momento en que trabajó con ella en el Departamento de Justicia de California. 8 de enero de 2019: publica el libro de memorias de Harris, “The Truths We Hold: An American Journey” y el libro ilustrado “Superheroes Are Everywhere”.

publica el libro de memorias de Harris, “The Truths We Hold: An American Journey” y el libro ilustrado “Superheroes Are Everywhere”. 21 de enero de 2019: anuncia que se postula para la presidencia en un video publicado en las redes sociales al mismo tiempo que aparece en “Good Morning America” de ABC.

anuncia que se postula para la presidencia en un video publicado en las redes sociales al mismo tiempo que aparece en “Good Morning America” de ABC. 30 de octubre de 2019: en un memorando dirigido al personal y a sus partidarios, el director de campaña de Harris dice que la campaña recortará personal y gastos para centrarse en la estrategia en Iowa. Despide personal en su sede de Baltimore y desplega personal de Nueva Hampshire, Nevada y California a Iowa.

en un memorando dirigido al personal y a sus partidarios, el director de campaña de Harris dice que la campaña recortará personal y gastos para centrarse en la estrategia en Iowa. Despide personal en su sede de Baltimore y desplega personal de Nueva Hampshire, Nevada y California a Iowa. 3 de diciembre de 2019: KamalaHarris pone fin a su campaña presidencial de 2020.

KamalaHarris pone fin a su campaña presidencial de 2020. 8 de marzo de 2020: Harris respalda a Joe Biden para presidente.

Harris respalda a Joe Biden para presidente. 11 de agosto de 2020: Biden nombra a Harris como su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense de raza negra y del sur de Asia en postularse para la candidatura presidencial de un partido político importante.

Biden nombra a Harris como su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense de raza negra y del sur de Asia en postularse para la candidatura presidencial de un partido político importante. 7 de noviembre de 2020: días después de las elecciones del 3 de noviembre, CNN proyecta que Harris será elegida vicepresidenta, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense, la primera negra y la primera vicepresidenta de ascendencia del sur de Asia.

días después de las elecciones del 3 de noviembre, CNN proyecta que Harris será elegida vicepresidenta, convirtiéndola en la primera mujer estadounidense, la primera negra y la primera vicepresidenta de ascendencia del sur de Asia. 20 de enero de 2021 – toma juramento como vicepresidenta de Estados Unidos.

toma juramento como vicepresidenta de Estados Unidos. 28 de mayo de 2021: Harris pronuncia el discurso de graduación en la Academia Naval de los Estados Unidos dirigiéndose a la clase de graduados de 2021. Es la primera mujer en dar un discurso de graduación en la escuela.

Harris pronuncia el discurso de graduación en la Academia Naval de los Estados Unidos dirigiéndose a la clase de graduados de 2021. Es la primera mujer en dar un discurso de graduación en la escuela. 19 de noviembre de 2021: Biden transfiere temporalmente el poder a Harris mientras está bajo anestesia para una colonoscopia de rutina. Harris se convierte en la primera mujer con poder presidencial.

Biden transfiere temporalmente el poder a Harris mientras está bajo anestesia para una colonoscopia de rutina. Harris se convierte en la primera mujer con poder presidencial. 26 de abril de 2022: la Casa Blanca anuncia que Harris dio positivo por covid-19. Ella no presenta síntomas. Se aísla y trabaja desde la residencia de la vicepresidencia.

la Casa Blanca anuncia que Harris dio positivo por covid-19. Ella no presenta síntomas. Se aísla y trabaja desde la residencia de la vicepresidencia. 27 de mayo de 2023: se convierte en la primera mujer en pronunciar un discurso de graduación en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de EE.UU. en West Point, Nueva York.

se convierte en la primera mujer en pronunciar un discurso de graduación en la ceremonia de graduación de la Academia Militar de EE.UU. en West Point, Nueva York. 14 de marzo de 2024: Kamala Harris visita una clínica de Planned Parenthood en Minnesota, la primera vez del que hay registro que un presidente o vicepresidente de Estados Unidos en ejercicio visita a un proveedor de servicios de aborto.

Más contenido en Urgente24

Benedict Cumberbatch cumple 48 años: Del teatro londinense a hechicero y detective

Vin Diesel cumple 57 años: Cómo obtuvo su nombre el actor más 'rápido y furioso'

Bill Cosby cumple 87 años: El ídolo de la TV que se volvió un depredador condenado

Will Ferrell cumple 57 años: El payaso de la clase que se volvió un rey del humor