Otra vez Pep Guardiola: el violento ¿abrazo? a su arquero tras tropezón del City

Pero la rudeza de Pep Guardiola contra el arquero es demasiada como para no preguntarse, al menos, si no estaban en realidad enojado. No es la primera vez que el entrenador catalán se muestra efusivo con sus futbolistas. Pero no es la primera vez tampoco que se lo ve muy molesto por algo a lo que jamás en toda su carrera acostumbró: perder. De hecho, hace menos de un mes que pudo cortar un bucle negativo que significó la peor racha de toda su trayectoria como DT, acumulando solo una victoria en 13 partidos. Un City desconocido y perdido, que logró volver al triunfo hace algunas semanas y este martes, ante el Brentford, se volvió a bajar del tren.