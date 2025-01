Liverpool al revés: ¿por qué estaba dado vuelta el logo de Nike en su camiseta?

Together We Rise, la campaña de Liverpool y Nike

El Liverpool utilizó su camiseta alternativa. No la suplente, sino la tercera casaca. Un conjunto que no usa casi nunca, pero que esta tarde marcó tendencia. Es que la remera tenía un llamativo detalle, que despertó miles de conjeturas hasta en sus propios aficionados. El logo de Nike estaba dado vuelta. La pipa de la marca deportiva (llamada Swoosh), no estaba en forma horizontal como acostumbra a estar, sino vertical. Hacia abajo.