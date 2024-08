Escándalo en conferencia de Adorni: Periodistas argentinos vs. el español Negre

Javier Negre agregó que los colegas en la sala de prensa alegaron que el asunto de Alberto Fernández "era la vida privada" y por eso no preguntaban al respecto. "Estoy viendo que sobre la vida privada de dirigentes libertarios se puede hablar, pero sobre la vida privada, cuando incurre un delito, sobre dirigentes kirchneristas o peronistas, no se puede hablar".

Ante la inesperada pregunta, Manuel Adorni manifestó que es un "tema complejo" y enfatizó en que "de la vida personal de un presidente no se habla".

"Del doctor Fernández no hay mucho para decir porque es un tema del que no hay ni denuncia por los supuestos hechos de violencia de género contra su pareja. No hay denuncia, no hay justicia interviniendo, y así lo hubiese debería ser un tema estrictamente judicial hasta que se defina y a partir de ahí vamos a poder opinar", añadió.

El tema pareció finalizar ahí, pero lo que no se vio en la transmisión oficial es el conflicto que se desató una vez terminada la conferencia de prensa, cuando algunos de los periodistas presentes cruzaron a Negre y lo cuestionaron por las acusaciones.

"Los periodistas se le fueron al humo. Juan Pablo Peralta lo increpó, le dijeron que era un botón, que era 'servicio'. Le gritaron fuerte", relató Pablo Varela, periodista de Perfil, que estaba en la sala.

Según el testimonio de Varela, algunos de los comunicadores cuestionaron a Negre tras sentirse atacados por sus preguntas y, entre otras cosas, le dijeron: "Sos un maleducado, si yo voy a España no puedo preguntar algo así, pregunta lo que quieras pero no nos señales a nosotros".

Los trolls libertarios hablan de "terrible y violenta agresión" a Negre, lo cual parece un tanto exagerado de acuerdo a lo que se escucha en el video:

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/usdtermo/status/1820897837565255851&partner=&hide_thread=false TERRIBLE y VIOLENTA agresión del periodista Juan Peralta con el periodista español Javier Negrepic.twitter.com/VOcg3cLbxD — termo (@usdtermo) August 6, 2024

Luego, el propio Javier Negre compartió un video en sus redes sociales asegurando que había sido "amenazado" y agradeció a los "funcionarios y servicios de seguridad por proteger la libertad de prensa".

Rápidamente, le salió al cruce Juan Pablo Peralta (El Litoral y Radio Fénix, entre otros medios), quien lo acusó de ser un "infiltrado" de la nueva SIDE, y de ser un "tipo muy peligroso".

El cruce siguió por X (Twitter), y el periodista argentino dijo que hace "responsable" al español de cualquier cosa que le ocurra.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuamPaPeralta/status/1820884489469620248&partner=&hide_thread=false Acá están las flamantes adquisiciones de la nueva SIDE. Ambos disfrazados de periodistas, en rigor de verdad, infiltrados en la sede del PEN. El español mintió diciendo q se censuraba al ex agente del Batallón 601 y ahora juega de sensor de preguntas. Son tipos muy peligrosos.. https://t.co/JSiRykXxsy — Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) August 6, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JuamPaPeralta/status/1820895460812582937&partner=&hide_thread=false Como fabula @javiernegre10. Tiene graves denuncias en España, acá estaría preso. Viene ensuciando a los acreditados en @CasaRosada disfrazado de colega desde que lo infiltraron con el agente del 601. Cómo @JMilei te da rt, algo GRAVÍSIMO!. Los hago responsables de lo que me pase! https://t.co/GScyMjKDEE — Juan Pablo Peralta (@JuamPaPeralta) August 6, 2024

-----------------

Más contenido en Urgente24:

Aerolínea low cost lanzó vuelos por $1.000 por tiempo limitado

El Gobierno, al cruce de Mauricio Macri: "Su opinión es irrelevante"

Qué libro apuñala Santiago Caputo todos los días

Outlet online lanza zapatillas de marca a solo $30.000: Cómo conseguirlas

El oscuro guiño a Diego Maradona en 'Deadpool & Wolverine' relacionado a su pasado