"Mantenga respeto": Advertencia del gobierno de Pedro Sánchez a Milei

Y agregó: "Pero no. Como es un gobierno zurdo se hacen los distraídos", dijo en referencia a Sánchez y afirmó que los periodistas argentinos "son cómplices del socialismo autoritario".

¿Alemania en defensa de Pedro Sánchez?

La tensión entre España y Argentina llegó a Alemania donde el portavoz del Gobierno alemán Steffen Hebestreit, aludió críticamente a Milei, aunque intentando evitar inmiscuirse en el conflicto bilateral.

En una conferencia de prensa en Berlín, el vocero alemán dijo que Pedro Sánchez “encontró las palabras correctas y creo que las palabras del presidente argentino se valoran por sí mismas".

Tras esa definición, el funcionario alemán aclaró: "Este Gobierno no puede estar diciendo lo que segundas partes dicen de terceros. De vez en cuando sí, pero en este caso no, porque fue tan claro y falta de gusto que no hace falta decir nada".

