Miseria a cielo abierto: Mayra Mendoza, Jorge Ferraresi, Kicillof, Espert, Milei...

martin-insaurralde-y-sofia-clerici.jpg Martín Insaurralde y Sofía Clerici.

Sobreviviendo a Sofía Clerici

El duro golpe para el lomense ('caso Sofía Clerici') lo alejó de la escena pública en 2023, pero no del poder. Aún en silencio, sus engranajes siguen activos y respondiéndole a él.

Es más, la difusión de una supuesta intentona de rebelión en su pago chico del intendente Federico Otermín, fue desmentida con firmeza por el entorno de ambos.

“Lo de Jorge (Ferraresi) es muy tosco”, advirtieron desde un despacho en la Legislatura bonaerense. Tampoco es casualidad que Mayra Mendoza eligiera enojarse con Ferraresi en el despacho de Kicillof.

Al gobernador no le atribuyen la idea de fomentar esas pujas, pero sí lo responsabilizan, al menos, de ser un árbitro de los clásicos 'siga-siga'.

kicillof mendoza.jpg

Milei / Kicillof

El horizonte es muy complejo para darse esta batalla interna en el peronismo bonaerense porque hay una situación muy débil económica y social.

Desde el gobierno nacional sostienen que ya establecieron diálogo fluido con todos los gobernadores peronistas del país, menos con Kicillof. También admiten dificultades con Sergio Zioliotto, de La Pampa. ¿Hasta cuándo no habrá diálogo maduro y político entre Javier Milei y Axel Kicillof?

Las urgencias pueden ser de ambos, pero mucho más de la provincia, que necesita financiar su enorme caja pública, creen Milei / Francos.

El hilo delgado por el que se transita lo describe con mucho tino un legislador provincial con amplia experiencia en el conurbano bonaerense por haber vivido de cerca otros momentos similares a este: “Se huele a miseria” en el Gran Buenos Aires.

Y él agregó: “Ojo que ahora no hay un Duhalde que ordene a los intendentes si la situación se complica, las cosas pueden dispararse para cualquier lado, Axel no conduce este proceso”. Entonces, ¿quién? Enorme signo de interrogación.

La agenda bonaerense también tiene por delante las elecciones legislativas de 2025 por cuestiones fundamentales: la gobernabilidad.

FRANCOS MISIONES Y SANTA CRUZ (1).jpeg Guillermo Francos sigue 'tejiendo': aquí con Claudio Vidal (Santa Cruz).

La Casta

Al momento, Kicillof cuenta con el aporte de los legisladores que se escindieron de la Libertad Avanza -el caso de Carlos Kikuchi y Sergio Vargas en el Senado provincial- para alcanzar la mayoría necesaria en aspectos sensibles.

Sería conveniente poner la lupa en la interacción de estos legisladores con dirigentes peronistas del GBA. ¿Está naciendo una nueva alianza? Hay quienes ya tienen la respuesta. Y es afirmativa.

Pero el escenario podría cambiar el año próximo si, tal como anuncia Milei, la sociedad le da un masivo apoyo a su gobierno en contra de “la Casta”. Podrían tornarse 2 años muy complejos para el gobernador que se supone estará abocado a lanzarse como candidato nacional. Pero además deberá lidiar con las pujas que habrá para ver quien podría reemplazarlo.

Sin embargo, el gobernador cree que será en 2024 cuando el libertario tendrá que realizar grandes rectificaciones a su esquema y políticas. A cualquiera invita a leer el informe del FMI acerca de la Administración Milei, en especial la presión para que libere el tipo de cambio. Veremos.

1ARGEA2024002.pdf

¿Y Santilli?

El presidente Javier Milei acaba de confirmar que José Luis Espert será candidato el año próximo. Y lo será en la provincia de Buenos Aires.

Lo que hizo el jefe de Estado es 'blanquear' aquello que era un comentario muy instalado entre la dirigencia bonaerense. La noticia no debe haber sido la que esperaba escuchar, por ejemplo, Diego Santilli.

Tal como otros legisladores del PRO, 'el Colorado' se ha convertido en un 'libertario de la primera hora', ya que ambiciona que lo reconozcan como la máxima referencia opositora en el territorio bonaerense.

A pesar de haber perdido 'la interna' (por muy poco) frente a Néstor Grindetti, el ex intendente de Lanús que regresó a Ciudad de Buenos Aires -el distrito del Sur del GBA es gobernado por Julián Alvarez, de La Cámpora-.

La apuesta por Espert va más allá de la elección intermedia. Es el sueño de conquistar la provincia con alguien propio. El sello ya está en marcha desde que Karina Milei presentó los papeles en el Juzgado Federal con competencia Electoral de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla.

milei-espert.jpg Javier Milei junto a José Luis Espert, tentativo cabeza de lista en la provincia de Buenos Aires de LLA. NA

El viceintendente

Sobrevuela otro ítem siempre muy sensible para seducir a los alcaldes con poder territorial. La limitación para la reelección de muchos de ellos es un tema clave que tendrá su 1er. escalón el año próximo cuando se discutan legisladores.

Consulta sobre 'el costo': ¿Ellos creen que Milei dejará pasar la oportunidad para denunciarlos, y así intentar regresar con su 'medio mundo' al océano de la clase media bonaerense?

En verdad, el tema, aún en silencio, empezó a tener cada vez más voces que alertan de la necesidad de ponerlo en agenda. Exploran ideas y variantes. Alguien pensó, incluso, en crear la figura del viceintendente, tal como sucede, por ejemplo, en otras provincias. Por ahora, especulaciones.

La nueva etapa que se abre en el gobierno de Javier Milei cuando terminen de cerrarse las leyes 'fundacionales', implicará ampliar la base de sustentación política.

El trabajo ya comenzó desde las oficinas de Guillermo Francos y su gente. Pero no es el único. Crece la idea de vincularse con sectores del peronismo bonaerense que observan, muy cautelosos, la necesidad de construir una alternativa. Visible está desde hace tiempo Fernando Gray con, por ejemplo, Juan Zabaleta. Pero no son los únicos.

Habrá que prestarle atención a quienes menos se muestran y tienen conexiones cercanas con oficinas muy importantes del gobierno nacional.

Massa S.png Sergio Massa.

Sergio Massa

A todo esto, ¿Qué está haciendo Sergio Massa?

“Muy activo, está en todos los temas y recibe a diario a dirigentes de todos los sectores”, dicen.

Cuando es necesario, desde el Frente Renovador opinan sobre la marcha de la economía. El último caso fue por la caída muy pronunciada de las reservas de turismo para el fin de semana extra largo. Prometen que la semana próxima habrá más indicios de dónde está parado el ex ministro / ex candidato / ex diputado / ex intendente, y sus próximos pasos.

Por las dudas, nadie se distiende demasiado. Porque aquello que dijo el analista Federico Zapata tiene cada vez más vigencia:

Para lidiar con este problema de 'recursos humanos', los outsiders de otras geografías, anidaron en viejas estructuras. Milei dispone de dos estructuras potencialmente cooperativas en Argentina: el peronismo no kirchnerista y el PRO. ¿Con quién se sentirá más cómodo? Para lidiar con este problema de 'recursos humanos', los outsiders de otras geografías, anidaron en viejas estructuras. Milei dispone de dos estructuras potencialmente cooperativas en Argentina: el peronismo no kirchnerista y el PRO. ¿Con quién se sentirá más cómodo?

——————————

