Horacio Marín (YPF) presiona a Axel Kicillof por RIGI

punta colorada.jpg Punta Colorada, Río Negro.

Declaraciones

Horacio Marín fue preguntado por el canal oficialista LN+ acerca de Bahía Blanca vs. Punta Colorada, y respondió: "No descarto a nadie, pero tienen que adherir al RIGI; si no adhiere la Provincia no hay que discutir nada, ¿quién va a poner la plata si no?".