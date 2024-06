El periodista Fabrizio Romano informó a finales de mayo que el PSG pagaba 20 millones de euros por el portero ruso. El monto incluye las bonificaciones por objetivos. Y que era por 5 años.

Embed Matvey Safonov au PSG HERE WE GO .



(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/78U1tM8QT9 — (@Psgscoop) May 28, 2024

Gianluigi Donnarumma es el portero titular del PSG y de la selección italiana, campeón de Europa en 2020, 3 veces campeón de Francia y ganador del Trofeo Lev Yashin (2021).

Él llegó al club como agente libre en 2021, luego de pasar por el AC Milan. Por ese motivo, Safonov pudo convertirse en el arquero más caro de la historia del Club, superando el récord del costarricense Keylor Navas (15 millones de euros en 2019). A los 37 años, Navas decidió no renovar y el 30/06 cesa su contrato.

Donnarumma es 1 de los 3 porteros más caros del mundo. Transfermarkt lo valora en 40 millones de euros, el mismo precio que Gregor Kobel (Borussia Dortmund) y Diogo Costa (Oporto).

En la temporada 2021/2022, Donnarumma y Navas jugaban en forma alternativa. Más tarde, el joven portero italiano se quedó con la titularidad, aún cuando no fue mejor que Navas.

Donnarumma, de 25 años (él y Safonov nacieron el mismo día, 25/02/1999), es criticado por su débil juego con sus pies. Ha provocado incertidumbres y hasta recibió goles por ese motivo. El comentarista de fútbol Alexander Shmurnov cree que es un punto a favor de Safonov, aunque Donnarumma tiene mucha confianza en la línea de gol.

Sin embargo, otros afirman que Safonov tampoco es muy certero en la salida de la portería. Pero el entrenador del Krasnodar, Murad Musaev, afirmó: "Matvey tiene una personalidad muy estable, no tiene complejos".

Según la web deportiva L'Equipe, PSG informó que los 3 porteros (Safonov, Donnarumma y el joven español Arnau Tenas, de 23 años) competirán en igualdad de condiciones. El entrenador del PSG, Luis Enrique, ya dijo que no ve ningún problema en la rivalidad entre sus jugadores.

keylor navas.jfif Keylor Navas.

La transferencia

Matvey Safonov no es el 1er. jugador ruso en el PSG. Antes que él, jugaron en el club los centrocampistas Igor Yanovsky (1998-2001) y Sergei Semak (2005-2006), hoy entrenador del Zenit. Pero todo eso fue antes que el fondo qatarí Qatar Sports Investments adquiriera el PSG en 2011.

En esa etapa inicial, el PSG cambió su política de contrataciones y el momento estelar fue cuando tuvo a Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé al mismo tiempo en el club. Por Neymar Jr. pagó 222 millones de euros y por Mbappé, 180 millones de euros.

Entonces, el acuerdo con el club Krasnodar por Safonov parece modesto, pero es la nueva política de contrataciones del PSG. Los qataríes se han desilusionado con las estrellas mundiales: con Messi, Neymar y Mbappé no pudieron ganar la Champions League, su sueño. Solamente en 2020, y no había llegado Messi, pudo llegar a la final, que perdió ante el Bayern Múnich.

Después de que Kylian Mbappé se negara a renovar su contrato este año para mudarse al Real Madrid -sin dejar ni un centavo en la tesorería del PSG-, los qataríes decidieron enfocarse en reclutar jugadores jóvenes y, en particular, buscar promesas del fútbol francés. Safonov encaja en la categoría de jóvenes prometedores no franceses.

Al menos 3 rusos jugarán en la Ligue 1 en la próxima temporada. Además de Safonov, juegan los centrocampistas Alexander Golovin (en el AS Mónaco, es el único ruso cotizado en más de 30 millones de euros) y Daler Kuzyaev (en Le Havre, que sobrevivió al riesgo del descenso).

No olvidar la pensión alimentaria

Poco después de que empezaran a circular rumores sobre el posible traspaso de Safonov al PSG, se conoció que el jugador tenía prohibido salir de Rusia. En ese momento el guardameta se encontraba en Minsk, para un partido amistoso contra la selección bielorrusa.

Safonov perdió una demanda de su ex esposa en febrero de 2024 y se le ordenó pagar 25% de sus ingresos como pensión alimentaria. A principios de junio la deuda ascendía a 60 millones de rublos (US$ 690.000).

El futbolista calificó esta información de "rumores". Después del partido amistoso (el equipo de Moscú ganó 4 a 0 y Safonov atajó el 1er. tiempo), él regresó a Rusia.

El PSG dejó trascender que una posible prohibición de viajar no afectará los planes de firmar un contrato con Safonov y que se espera que él comience a entrenar el 15/07, con todo el plantel.

El 11/06 se supo que el futbolista había pagado su deuda por un monto de 21.935 rublos (US$ 234); según el sitio web del Servicio Federal de Alguaciles. Después de esto, supuestamente se le levantó la prohibición de viajar, pero el abogado de la ex esposa de Safonov, Maxim Shilov, dijo que no sabía nada al respecto, y que aún quedaba una deuda de 60 millones de rublos.

El abogado dijo que se presentará ante los tribunales franceses para embargar el salario del jugador.

Embed - Matvey Safonov Welcome to PSG Best Saves

Mala crítica de Ucrania

Valery Karpin, entrenador de la selección rusa, se alegró por el portero: “Esto es, en principio, poco común en la situación actual. ¿Estoy sorprendido? Probablemente no. Me alegra que estos clubes presten atención a nuestros jugadores”.

Rinat Dasaev, medallista de plata en el Campeonato Europeo de Fútbol de 1988, dijo dudar que Safonov tuviera éxito en el nuevo club. “Ir allí, tener un rol secundario durante 5 años... no lo sé. Estará en el banco de suplentes un tiempo y luego irá a préstamo. Si no juega, terminará su carrera aquí y en la selección rusa".

Más positivo, el ex portero del Spartak y de la selección rusa, Alexander Filimonov cree que los jugadores rusos deben probar suerte más a menudo fuera del campeonato ruso. “Teniendo en cuenta que el nivel del fútbol en Europa es más alto que en nuestro país, tenemos que irnos. Nuestros jugadores tienen que esforzarse en un nivel más alto”, afirmó el exfutbolista.

La transferencia provocó críticas en los medios ucranianos. Muy ridículo todo este enfoque de Ucrania. En vez de resolver el conflicto que decidió batallar, Volodymyr Zelensky mezcla deportes y/o cultura con la guerra. Entonces, tras el anuncio oficial del traspaso, algunos periodistas en Kiev escribieron que con la compra de Safonov, “el PSG se sumó a la financiación de la guerra en Ucrania”. Hasta donde se sabe, el arquero nunca habló de la guerra. Y los ucranianos fueron un desastre ante Rumania, perdiendo 3 a 0 en su debut en la Eurocopa.

