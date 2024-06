Dura derrota de Ucrania ante Rumania: Festejos en Moscú

Ucrania quiso ser protagonista, encerrando a Rumania. Sin embargo, las oportunidades que no se aprovechan, no vuelven. Con el paso de los minutos, la selección de Rumania fue saliendo de la cueva. Los periodistas que siguen la Eurocopa 2024 acusan al arquero ucraniano Andriy Lunin, portero suplente en el Real Madrid, pero el 1 a 0 fue una salida descoordinada por un defensor central, luego el arquero no estuvo del todo contundente para despejar el balón, y lo aprovechó Nicolae Stanciu. Su disparo fue al ángulo derecho ucraniano. Golazo del capitan rumano, Stanciu: la pelota salió a 116 Km/h.