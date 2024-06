Venezolano ex Quilmes hace campeón al Bucamaranga por 1ra. vez y el héroe es argentino

En 1998, atajó en Quilmes Atlético Club, que jugó la liga Nacional B. Le hizo un gol de penal a Deportivo Italiano. Se volvió al Deportivo Cali con el que llegó a la final de la Copa Libertadores 1999, perdiendo ante el Palmeiras.

Trotamundos: en 2005 y 2006 atajó para Mamelodi Sundowns, de Sudáfrica, ganando la liga Castle Premiership. Luego atajaría otra vez en el Estudiantes de Mérida y América de Cali.

En 2007, grave lesión en la rodilla derecha y cirugía de reconstrucción del ligamento cruzado. Se retiró en 2009.

Entonces DT:

Estudiantes de Mérida (2010-2011)

Selección Venezuela Sub-17 (2012-2013)

Deportivo Lara (2013-2015)

Selección Venezuela Sub-20 (2015-2019)

Selección Venezuela (2016-2020)

Atlético Mineiro (2020)

Universidad de Chile (2020-2021)

Deportivo Cali (2021-2022)

Necaxa (2023)

Club Atlético Bucaramanga (2023-2024).

Ayudado por su asistente técnico, el también venezolano Marcos Mathias, ejecutó un esquema de 5 defensores, 2 volantes de marca y 2 creativos que alimentaban a 1 único punta: 5-2-2-1.

Embed “, ”



La celebración de Rafael Dudamel junto a su familia luego de consagrarse campeón del fútbol colombiano con Atlético Bucaramanga.



: @Amandadudamel pic.twitter.com/AOVNXGdIBi — El Mundo es un Balón (@elmundounbalon) June 16, 2024

El argentino

Fabián Sambueza, el '10' del Bucaramanga, fue gran figura del equipo 'leopardo' durante toda la campaña.

Neuquino de 35 años, jugó en el club Temperley, que logró el ascenso a 1ra. División en 2014. Entonces, Deportivo Cali. Luego, Atlético Junior, Independiente Santa Fe, regreso al Atlético Junior, otra vez Independiente Santa Fe y ahora Atlético Bucaramanga.

Su salida del equipo 'cardenal' fue sin pena ni gloria pero con Bucaramanga quedará en la historia por conseguir el 1er. título para esa escuadra santandereana.

“Un partido que lo teníamos controlado y al final se nos fue de las manos. Dios quiso que sea así y nos vamos felices porque salimos campeones en una cancha difícil y contra un gran rival”, dijo Fabián Sambueza a Win Sports al final del juego.

Fue un partido sufrido, que parecía que Bucaramanga ganaría en los 90 minutos. Sin embargo, en los penales se extendió la angustia.

Embed - ¡Hablaron los campeones! Rafael Dudamel y Fabián Sambueza dieron declaraciones.

“Estaba totalmente acalambrado”, le dijo a Daniela Caro, la periodista de Win, sobre como vivió la tanda definitiva.

Fabián Sambueza, al ver que Aldair Quintana le atajó el último penal a Millán, celebró a todo furor el logro del objetivo. Su felicidad molestó al presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez.

“El presidente de Santa Fe se enojó porque lo festejé con la gente de Bucaramanga, no tengo nada contra ellos. En Santa Fe intenté entregar lo mejor de mí, la gente no me quiere y no sé por qué, pero quiero pedirle disculpas a él, a la gente y nada... agradecerle a toda la gente de Bucaramanga y que seamos felices”, declaró.

“Es único, no es lo mismo cuando estás en un club grande como Santa Fe, Junior, Cali, que se preparan para esto. Nosotros, con mucho esfuerzo, sabíamos que este era el momento y no lo podíamos dejar pasar”, indicó.

-------------------------

Más contenido en Golazo24

Mbappé, contra Marine Le Pen: "Hago un llamamiento a todos los jóvenes a votar"

Batalla campal en la Eurocopa entre ingleses, serbios y albaneses

Diego Maradona presente en la Eurocopa y la Copa América

Apagón al Pollo Vignolo: Cuánto tiempo estará fuera del aire