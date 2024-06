Milei cargó otra vez contra Sánchez: "Cobarde" y lo hermanó con Maduro

Javier Milei afirmó que el presidente español incluso "mandó a mujeres a agredirlo", "muy cobardemente", en referencia a Yolanda Díaz (la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo) que lo había tildado de "generador de odio" y a los dichos de la ministra Diana Morant (Ciencia, Innovación y Universidades) que lo catalogó como un "negacionista y antidemocracia"

El cobarde (en alusión a Pedro Sánchez) mandó todos sus ministros a insultarme. Arrancó con el de Transportes y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme, para después tildarme de misógino. Y como no contesté, ya se sumó él El cobarde (en alusión a Pedro Sánchez) mandó todos sus ministros a insultarme. Arrancó con el de Transportes y después, como yo no le respondía, muy cobardemente mandó a las mujeres a agredirme, para después tildarme de misógino. Y como no contesté, ya se sumó él

image.png El presidente argentino, Javier Milei, durante la presentación de su libro en Buenos Aires, 22 de mayo de 2024. | Matias Baglietto / Europa Press / Gettyimages.ru

Pedro Sánchez "está avanzando sobre la libertad de expresión, está claro que es el modelo de Maduro el que está aplicando ", sentenció. "¿Qué pasaría si yo hiciera eso acá? ¿Qué diría toda la banda progre?", continuó Milei ante Todo Noticias.

Tensión diplomática tras el "corrupta" a Begoña Gómez

Desde el mes pasado, las relaciones diplomáticas entre España y Argentina se han visto rotas, tras el lapidario comentario de Javier Milei contra Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, a la que llamó "corrupta", lo que ocasionó que el gobierno español retirara a su embajadora en el país.

En mayo, en el congreso VOX ‘Europa Viva 24' en la capital española, Milei arremetió contra el actual gobierno del PSOE al que acusó de ser una "calaña de gente atornillada al poder" que, "aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia y se toma 5 días para pensarlo", en alusión al mandatario Sánchez, quien se había tomado unos días para reflexionar porque su esposa está involucrada en un caso de corrupción.

Pero las nuevas declaraciones lapidarias, las pronunciadas por Milei en la entrevista con TN del martes, se producen en el marco de su nueva visita a Madrid donde recibirá el premio Instituto Juan de Mariana, en vísperas de una gira en donde nuevamente destrata al gobierno español al no pactar un encuentro con funcionarios ni con Felipe VI.

Este martes también el gobierno español le advirtió a Javier Milei que no infrinja el protocolo y el "respeto" mientras visite su país. "Desconocemos la agenda del presidente de Argentina, pero si finalmente el viaje se produce, espero que durante sus declaraciones mantenga respeto hacia el pueblo de España y hacia sus instituciones", dijo este martes la vocera de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, en conferencia de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

La primera dama de España, Begoña Gómez, quien enfrenta una investigación penal por supuesto tráfico de influencias, está ahora en la mira de la UE: la Fiscalía europea sugiere que hay fondos comunitarios implicados.

image.png

La Fiscalía de la Unión Europea (UE) ha reclamado este lunes (10/06) al juez a cargo de la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez —por supuesto tráfico de influencias—, acceder al núcleo central de la causa penal porque estarían involucrados fondos europeos.

La fiscalía europea solicitó al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, acceder a la investigación abierta contra Begoña Gómez, la primera dama española. En concreto, la solicitud de acceso a la causa penal se centra en las asignaciones que la empresa pública estatal Red.es le otorgó al empresario Juan Carlos Barrabés.

a primera dama de España, Begoña Gómez, está siendo investigada desde abril por tráfico de influencias y corrupción tras una denuncia presentada por la ONG Manos Limpias que considera que "ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas" prevaliéndose en su condición de esposa del presidente del Gobierno.

image.png

Caso Koldo y Begoña Gómez, un dolor de cabeza para Sánchez

Desde hace varios meses, la esposa de Pedro Sánchez viene eclipsando el debate público, tildada de "corrupta" por su participación en el caso Koldo/mascarillas, ocupando la primera plana de los diarios españoles y en bandeja servida para la Oposición (PP y VOX) que anhela llevarse puesto a Moncloa.

Es que en abril, Begoña López fue denunciada por la organización Manos Limpias, el pseudosindicato encabezado por el ultraderechoso Miguel Bernad, por su vínculo con la compañía aérea Air Europa que fue 'rescatada' por el gobierno español en plena pandemia, mientras a la par realizaban 'concesiones irregulares' en el tema mascarillas.

Un mes después, el colectivo Manos Limpias ampliaría su denuncia por un supuesto trato a favor de Globalia por parte del Ejecutivo español, tras los contactos de la primera dama con el exconsejero delegado, el empresario Javier Hidalgo.

image.png

Todo se remonta a cuando el Consejo de Ministros español, en épocas de Pandemia, acordó las ayudas financieras para rescatar a la empresa Globalia, que estaba al borde de la quiebra. Una primera ayuda fue de 475 millones de euros, a tres empresas de la empresa matriz: a la Air Europa Holding y a otra compañía en la que el grupo Globalia tenía una participación de 320 millones.

Y en lo que respecta al supuesto fraude con fondos europeos, el empresario Juan Carlos Barrabés, impulsor de la Cátedra de la propia Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), percibió más de 4 millones de euros de distintos fondos europeos a través de adjudicaciones del Estado.

En ese sentido, la empresa Innova Next fue beneficiaria en tres ocasiones de contratos financiados desde Bruselas concedidos por entidades públicas, dos a través de ICEX España Exportación e Inversiones y otra a través del Consejo Superior de Deporte (CSD), según lo reveló El Economista que accedió a los documentos.

El presidente del Gobierno era conocedor, cómplice, cooperador necesario o encubridor de los negocios de su esposa (Manos Limpias) El presidente del Gobierno era conocedor, cómplice, cooperador necesario o encubridor de los negocios de su esposa (Manos Limpias)

Es por ello que la fiscalía de la UE examina por estos días todos los acuerdos de la firma de Barrabés con Red.es, la empresa pública del Estado español adscrita al Ministerio de Transformación Digital, después de que Begoña Gómez emitiera una carta de recomendación.

image.png

Este lunes la Fiscalía Europea ha requerido al magistrado Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, la parte central de la investigación que implica a Begoña Gómez para verificar si los contratos estaban respaldados por fondos europeos.

La solicitud de investigación se centra específicamente en las asignaciones que la empresa pública Red.es otorgó al empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, no se incluiría el asunto vinculado a la empresa Globalia, sobre el cual la Audiencia Provincial de Madrid ya se ha pronunciado, descartando la implicación de Begoña Gómez.

España concedió varios millones a una colaboradora en el máster de Begoña Gómez

El gobierno español concedió el martes pasado (04/06) unos 15 millones de euros a Global Social Impact Fund (GSIF), un fondo cuya matriz colaboró en el máster que co-dirige la primera dama, Begoña Gómez, el mismo día en que fue citada a declarar en el marco de la causa penal que se la investiga por supuesto tráfico de influencias y corrupción.

El Consejo de Ministros aprobó el aporte de 15 millones de euros a Global Social Impact Fund "con cargo al Fondo para la Promoción del Desarrollo", que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, en pos de "canalizar capital privado para contribuir a la reducción de la pobreza de la población en África Subsahariana mediante dos líneas de actuación principales".

Pero Global Social Impact Fund es un fondo que pertenece a Global Social Impact Investments, la cual la lidera María Ángeles León, quien en 2020 colaboró en el primer congreso organizado por Transformación Social Competitiva, el máster de la Universidad Complutense que codirige Begoña Gómez.

image.png

Fiscalía de UE en la investigación contra Begoña Goméz

La jefa de la fiscalía de la UE, Laura Codruta Kövesi, nombrada en el 2019 para luchar contra el fraude con los fondos comunitarios, critica la lentitud de España a la hora de comunicarse con su departamento y darle datos.

Sin embargo, no ha hablado al respecto de que su departamento, la propia Fiscalía europea, archivó la causa sobre las comisiones que cobró Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, en un proceso de compra 'irregular' de mascarillas en épocas de Pandemia.

Recordemos que, tal como contó Urgente24, la prensa española filtró el caso de corrupción Koldo/Mascarillas que salpica a Begoña Gómez, a Isabel Díaz Ayuso y al séquito de Sánchez, una trama relacionada con las licitaciones irregulares de mascarillas de Covid en Pandemia (y sobornos a “empresas amigas”), todo lo que salió a la luz por la investigación judicial a Koldo García, un estrecho colaborador del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que es muy cercano al presidente Pedro Sánchez.

La fiscalía europea concluyó que las controversiales compras de mascarillas en Pandemia, un total de 1,5 millones de euros de los que el hermano de la presidenta de la comunidad de Madrid cobró 283.000 euros de comisión, no es una evidencia de supuestos sobreprecios o coimas.

“No ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado atendida la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa”, dijo la fiscalía europea.

Más contenido de Urgente24

Jubilaciones: Córdoba da aumento pero sigue el pinchazo de Caja

Riquelme sigue de limpieza y le apunta a Thiago Almada que cuesta US$ 8 M

La miniserie de Netflix que arrasa con solo 3 capítulos

Pablo Javkin entre guiños a Javier Milei y reclamo de "federalismo"

"Boluprogres": Javier Milei escala la tensión con España antes de su viaje