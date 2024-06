"Es insostenible el costo de vida: no veo como aumentará la demanda si no tenemos plata"

“No me arrepiento de la alianza que hicimos con el Pro y el radicalismo, llevamos al poder a Mauricio Macri. Lo sostuvimos durante cuatro años y yo logré parar todos los golpes. Lo acompañé hasta el día final. Pero, es una etapa que terminó. Nos separan los procedimientos, nos separa Daniel Angelici, nos separa la AFI que me espiaba y me hacía operaciones”.