Con Mercado Pago en rojo y Naranja X en descenso: Quién ocupa la cima

Ahora bien, en lo que respecta a Naranja X, esta se ubicó en el segundo lugar con un rendimiento anual del 40,2%. De igual forma, resulta relevante subrayar que dicha plataforma otorga esta ganancia exclusivamente a saldos que no excedan los $400.000 depositados.

En cuanto a Personal Pay, la billetera virtual de tono violeta, sus rendimientos fluctúan según el nivel de gasto del mes anterior, distribuyéndose en tres categorías: 36%, 43% y 46,3%. De esta manera, recompensa a los usuarios más activos con tasas más elevadas.

Embed - Inclusión Financiera on Instagram: "¡UALÁ SUMA LA CAJA DE AHORRO REMUNERADA DE UILO Y DESTRONA A NX DEL PRIMER LUGAR! Ualá ahora presenta dos maneras de obtener rendimientos diarios en su cuenta; El FCI y la Caja de Ahorro Remunerada de Uilo Para obtener los rendimientos diarios del 41% con Ualá, deben de: Actualizar la aplicación UALÁ desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil Seleccionar el banner que les invita a abrir su Caja de Ahorro en UILO Revisar y aceptar los Términos y Condiciones junto con la Política de Privacidad ¡Confirmar y listo! Ya tendrán acceso a la Caja de Ahorro en UILO Al igual que con Naranja X, no es necesario Invertir/Rescatar la plata depositada, los rendimientos se harán automáticamente una vez completados los pasos indicados anteriormente (No como el FCI de Ualá y Banco Galicia) ¿Cómo llegamos a estos números? Desde Trascendo investigamos el rendimiento anual de la inversión en base al último rendimiento diario de cada app. Esto porque cada app tiene un criterio diferente para definir y publicar la Tasa Nominal Anual en sus páginas. De esta forma, ahora comparamos el efecto REAL que tiene diariamente el tener tu dinero en algunas de las siguientes aplicaciones Recordamos también que el uso de cuentas remuneradas se lo ve como una alternativa a la caja de ahorro: en lugar de tener tu dinero en el banco sin hacer rendimiento, al menos en una cuenta remunerada tenés algo de remuneración aunque no le gane a la inflación Además, siempre es mejor tener al menos dos cuentas remuneradas y dividir tu dinero entre ellas: si alguna de estas cuentas entra en mantenimiento, podés usar el dinero que guardaste en la otra app Y vos ¿Qué otras apps crees que deberíamos agregar a futuro? ¿Querés conocer alternativas a las cuentas remuneradas? Escribinos "quiero info" al privado para conocer las mejores alternativas de #inversion personalizadas! . . . . . #trascendo #informacionquecura #finanzaspersonales #educatusfinanzas #ahorro #estiloyfinanzas #enseriofinanzas #microfinanzas #finanzasinteligentes #lasfinanzas #contabilidadyfinanzas"