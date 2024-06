Para un video de la Fragata Libertad escogieron música de Frozen, un top ten mundial del cine

Embed - Marcha de la Armada Argentina

La "idea" de los asesores de Luis Petri cayó mal también en la Casa Rosada

Hasta en los canales de noticias más oficialistas se rieron por la “ocurrencia”.

El estilo de gestión del ex compañero de fórmula presidencial de Patricia Bullrich no cae bien en buena parte de los uniformados que prefieren "más gestión y menos show" en medio de un mundo sacudido por tambores de guerra en el Este de Europa, Medio Oriente y los mares asiáticos. El estilo de gestión del ex compañero de fórmula presidencial de Patricia Bullrich no cae bien en buena parte de los uniformados que prefieren "más gestión y menos show" en medio de un mundo sacudido por tambores de guerra en el Este de Europa, Medio Oriente y los mares asiáticos.

image.png

A nivel interno, las Fuerzas Armadas todavía no recibieron los aumentos correspondientes a la jerarquización salarial acordada con el gobierno anterior ya que la gestión de Luis Petri congeló los mismos.

"¿Es una joda lo de Frozen?" dispararon algunos marinos desde el anonimato de las redes.

¿Pensó el ministro Petri que los estudios Disney le dejarían usar “de onda” la exitosa banda sonora o para abonar semejante montaña de dólares en derechos de autor “si hay plata”?