6 meses de Luis Petri: Del dicho al hecho hay mucho trecho

“Si me lo pregunta debo responderle que Luis Petri me parece una buena persona y que realmente siente empatía con el mundo militar. Me tocó compartir con él, la labor de la comisión bicameral que analizó la tragedia del ARA 'San Juan' y él siempre intentó defender a la Armada. No obstante, no tenía ni la menor idea de lo que tenía que preguntar a los distintos declarantes”: honesta y brutal respuesta que uno de los marinos participantes en aquellas estremecedoras jornadas ante la consulta de este cronista.