Chatarra para Ucrania: Plan estratégico del ministro Luis Petri

"La distracción de dinero público en la adquisición de navíos antiguos, que están diseñados para una función que la Armada Argentina no tiene en su futuro inmediato, como sería el caso de un desembarco de infantes de Marina en un territorio supuestamente enemigo, no parece ser la mejor inversión de recursos para el fin específico que hoy se demanda que cumpla nuestra Armada. Se puede decir que la adquisición de estos navíos es un gasto inútil, o básicamente un gasto para conciliar a los militares sobre que se está comprando barato algo que sirve para ostentar poder militar y no más": Sandra Marín, en Real Politik.