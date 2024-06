Furia rompió el silencio y habló de su enfermedad en Gran Hermano: "La verdad es..."

Además, se refirió a cómo ve ella el tema de su leucemia: "La verdad es que la saqué bastante barata porque esto no tiene que tener un tratamiento. Entonces mi idea es controlar mi estrés, que no me vaya a otros niveles. Pero la realidad es que ustedes saben que yo discuto fácilmente y que si me tengo que agarrar con alguien, no me tiene que generar que mi cortisol suba y que se me dispare y todo lo demás", explicó Juliana.

