Milei en España: Supuesto pedido al Rey, rescate de Vox y enojo de la Moncloa con Ayuso

Desde el gobierno socialista dejaron trascender su malestar con Díaz-Ayuso (del Partido Popular) por recibir a Milei.

"La presidenta madrileña hace gala de una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas, al ir en contra del art. 5.2 de la Ley 2/2014 de la Acción y del Servicio Exterior, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy, y no informar al Ministerio de Exteriores de su encuentro con un mandatario extranjero, tal y como obliga dicha Ley", cita elmundo.com de fuentes del ministerio de Relaciones Exteriores.

A la oficina que dirige José Manuel Albares también le adjudican haber impedido que el rey Felipe IV, que había asistido a su asunción, reciba al presidente argentino.

El diario El País reveló este jueves que el Gobierno solicitó hace un mes una audiencia con el rey de España, petición que no fue respondida. Según esa misma publicación, una cita con Milei no figura en la agenda de la Casa del Rey.

En la Casa Rosada, por su parte, se desentienden de tal pedido. “Entendemos que no hubo tal petición (de audiencia con el Rey). No nos consta”, dijeron fuentes oficiales citadas por lanación.com.

En el Palacio de la Zarzuela, residencia del Rey, aclararon -según El País- que Felipe IV “coordina con el Ministerio de Asuntos Exteriores los viajes al extranjero y las visitas a España de mandatarios internacionales”. Además, remarcaron , de acuerdo con la constitución española, “la política exterior es competencia exclusiva del Gobierno”.

En el ministerio de Albares no confirmaron ni desmintieron todo el asunto, pero muy probablemente se haya filtrado desde esas oficinas el pedido del gobierno argentino. El País ya había publicado el contenido de una comunicación del embajador argentino en Madrid, Roberto Bosch, confirmando que la anterior visita de Milei a España tenía caracter de "privado", lo que derivó en una denuncia penal contra el Presidente en Buenos Aires por el uso de recursos públicos para una actividad particular.

Mientras tanto, en el partido Vox, aliado de Milei, no tienen dudas: si el libertario no se puede reunir con el Rey, es porque Sánchez no lo permitió.

"El Rey Felipe VI no puede recibir a Javier Milei si no quiere el gobierno de Pedro Sánchez. Y el gobierno de Sánchez nunca es partidario de líderes que dicen la verdad y defienden la libertad como Javier Milei" posteó Hermann Tertsch, miembro del Parlamento Europeo por el partido que lidera Santiago Abascal.

Luego, en una réplica al portal Politico, que afirmaba que el Rey "desaira" a Milei, Tertsch respondió que Felipe IV no hacía tal cosa sino que "el Gobierno de Sánchez, que controla plenamente la agenda real, veta cualquier tipo de contacto".

"El rey no tiene absolutamente ninguna influencia sobre la ausencia de una reunión con Milei. Sería bastante extraño que el rey recibiera a Milei en su visita privada para recibir un premio. Especialmente después de que Milei dijera bastantes verdades sobre Sánchez y su esposa, actualmente bajo investigación por grandes asuntos de corrupción", agregó el dirigente de Vox.