La política se metió en los Martín Fierro: Críticas al Gobierno e indirectas

En tanto, Ernesto Tenembaum se quedó con la estatuilla a mejor labor periodística masculina por su trabajo en Radio con Vos, donde conduce "¿Y ahora quién podrá ayudarnos?". Al subir al escenario y luego de los agradecimientos de rigor, decidió centrar su discurso en la actualidad.

“Somos un grupo de gente que hace algo que nos encanta y es contar las noticias, que a veces son muy amargas, de la mejor manera posible”, arrancó. “Quiero sumarme un poco a lo que dijeron Ale -Bercovich- y María -O´Donnell-. No es bueno que cuando hay disidentes se los trate de ensobrados. Hay gente que piensa por sí mismo, que dice lo que piensa, y lo piensa con libertad y es gente honesta y gente valiente. No es buena idea para el poder tratar de acallar la libertad y mucho menos en nombre de la libertad”, expresó.

“Estamos otra vez teniendo que medirnos con insultos, escraches, barbaridades que se dicen por decir lo que pensamos. Es una idea muy mala tratar de pelear contra la libertad porque cuando se pelea contra la libertad se pierde siempre, tarde o temprano. Para todos nuestros colegas, sigamos hablando, sigamos denunciando”, cerró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PopVengador/status/1802536724045717934&partner=&hide_thread=false Y Ernesto Tenembaum completa la trilogía crítica en esta entrega de los #MartinFierro junto a Bercovich y O'Donnell. pic.twitter.com/xRr48ha8FT — (@PopVengador) June 17, 2024

También Beto Casella dio un fuerte discurso hablando de la situación actual del periodismo, aunque se encargó de enfatizar en que no se trataba de un discurso político. Al recibir el premio como mejor programa periodístico matutino diario FM, por su programa 'Nadie nos para' (Rock & Pop): “Un parrafito, breve. El universo de la gente que labura en la radio, la gran mayoría, no está esta noche acá. Está en la casa, por ahí lo está viendo por la tele, y son por ahí los que más relegados vienen. Un poquito precarizados en cuanto al laburo. Muchas chicas y muchos chicos laburando informalmente, en negro. Hay gente que subió a este escenario que se tiene que conseguir un auspicio para sentarse en una radio. No es contra nadie. Yo confío en que los empresarios periodísticos, los gerentes que deciden estas cosas van a tratar de que no se precarice más todavía, porque duele tener chicos y chicas al lado que no llegan al 20. No es un discurso político. Todos sabemos que es así y solidaricémonos con ellos, que hoy no están acá”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juanpedro1950/status/1802542937043005828&partner=&hide_thread=false Beto Casella: "Hay chicos y chicas que laburan en negro y que no llegan al 20 del mes. Hay gente que hoy subió a éste escenario que se tiene que conseguir un auspicio para trabajar." #MartínFierroDeRadio #MartinFierro #c5n #Radio pic.twitter.com/jp1AATwJuy — Walter (@juanpedro1950) June 17, 2024

Por su parte, Nelson Castro -al recibir el premio a la mejor labor periodística masculina 2023- decidió mencionar fragmentos de los discursos que escuchó a lo largo de la noche. “Suscribo tanto a las cosas que aquí se dijeron. También, como decía Beto Casella, por la gente que trabaja en la radio, para que tengan todos mejores condiciones de trabajo. Y para que todos tengan fuentes de trabajo dignas. Por lo que dijo Ernesto, para que todos nos podamos expresar. Y una de las cosas hermosas de esta noche es la pluralidad. Por lo que dijo Cristina, de que sigamos siendo la voz de los que muchas veces no tienen voz”, repasó.

Por último, con el Martín Fierro de Oro en la mano, Nelson Castro habló de la importancia de la diversidad de voces. “Me conmueve verlos a todos aquí hasta el final de la ceremonia porque es un ejemplo de lo que es la radio. Es un nivel de convivencia: los que pensamos a, b, c, d o e hoy estuvimos todos aquí. Saludándonos, respetándonos. Y este es el mensaje que humildemente quiero dejar en este momento tan emocionante para mí. Debemos que construir una sociedad de respeto. Y nosotros, los periodistas tenemos una responsabilidad, y la radio también, para defender el pluralismo de todos los autoritarismos”, analizó.

“Es muy importante que estén las voces que piensan diferente a la mía, como las que pueden pensar igual. Y en la medida que logremos eso, vamos a asegurar dos cosas: primero, la vigencia de la radio, algo fundamental para construir la vida en democracia. Y segundo, para educar. Ante tanto autoritarismo, ante dirigencias que fallan, este consenso que significa respetar el pensamiento diferente es fundamental. La grieta nos embrutece, la pluralidad nos enriquece. Y hoy la radio es garantía de pluralidad. Viva la radio para siempre”, finalizó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1802552988952678403&partner=&hide_thread=false MARTÍN FIERRO DE RADIO ORO AM



El galardón fue para Nelson Castro. Fue su tercera estatuilla de la noche.



"Tenemos la responsabilidad de defender el pluralismo de todos los autoritarismos".#MartinFierroDeRadio2024 #AméricaTv pic.twitter.com/eXBMXDvWS1 — América TV (@AmericaTV) June 17, 2024

Martín Fierro: Cristina Pérez contra la "casta de los impunes"

La periodista Cristina Pérez, pareja del ministro de Defensa Luis Petri, se diferenció de algunos de sus colegas al recibir el premio a la mejor labor en conducción femenina en AM por su programa en Radio Rivadavia: habló en su discurso de la causa AMIA y pidió por los secuestrados argentinos de Hamás que están en cautiverio desde el 7 de octubre del 2023. Incluso, utilizó una palabra que fue (y es) slogan de Javier Milei ("la casta").

“Siempre que tengo la posibilidad de recibir un premio, pienso por quién tengo que elevar la voz”, introdujo. “Dentro de un mes se cumplen 30 años del atentado a la AMIA: en los escombros de la AMIA, donde los vi por primera vez a muchos de ustedes porque comenzábamos nuestras carreras, descubrí que el terrorismo ataca nuestro derecho a ser quiénes somos. Y no es normal pedir 30 años justicia. Se habla mucho de castas en estos tiempos. La casta de los impunes pasa demasiado bajo el radar. Contra la casta de los impunes pido hoy. Le dedico a los familiares de las víctimas la AMIA y a los que espera que liberen a los secuestrados por los terroristas en Gaza, especialmente los secuestrados argentinos, entre los que hay dos bebitos, Ariel y Kfir Bibas”, cerró.