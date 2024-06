A horas del Día del Periodista, LLA demandó a 2 comunicadores. Ya suman 7 en 2 años y medio

Darío se mostró descolocado por la denuncia: “Jamás tuve una sola denuncia por calumnias en mi carrera. Estoy sorprendido. Milei dijo que "la gente va a saber lo que tenga que hacer cuando tenga hambre" y a eso apuntaba yo", se excusó.

Mientras tanto, la otra denunciada, Nancy Pazos, dijo sentirse “intimidada” por las acciones legales de Mariano Cúneo y aseguró tener "miedo".

"Si con esto quieren intimidarme, lamentablemente les digo que lo logran. No quiero ser heroína", afirmó.

Nancy estimó hizo comentarios referidos a las expresiones de Javier Milei sobre el hambre en la universidad de Stanford. "Me están enjuiciando por opinar", aseveró.

El Gobierno está coartando la libertad de expresión. Pido libertad, señor Presidente, la que nos vendió en su campaña.

Antecedentes de LLA contra periodistas en los dos últimos años

Javier Milei ya demandó a casi media docena de periodistas

El actual Jefe de Estado intentó enviarlos a juicio por daños y perjuicios en diciembre de 2021 y a mediados de 2002.

El primero fue Paulo Vilouta, ex columnista del programa Intratables, en el que habrían ejercido una "faena difamatoria" al calificar de "muy nazi" una declaración que había hecho el hoy primer mandatario.

Vilouta formuló esa apreciación tras analizar un video en el que Milei sostenía "somos superiores moralmente, estéticamente, mejores en todo", en comparación con el peronismo y la "casta".

Javier Milei también le inició causas paralelas por el mismo tema a Fabián Doman, Martín Candalaft y Débora Pláger.

A cada uno de ellos les pidió un millón de pesos como reparación.

"'Somos estéticamente superiores' es un concepto facho", lanzó Doman mientras que otro de sus compañeros de programa agregó "nazi" y Plager "muy hitleriano".

El caso restante involucró al conductor de C5N y Radio 10 Pablo Duggan.

En Twitter, Duggan escribió: "Intento de mordaza contra periodistas por parte de @JMilei. Para los que dudaban de su falta de tolerancia, denunció a 5. No aguanta una crítica".

A él también se le exigió una compensación económica de un millón de pesos.

Duggan había opinado que "hablar de superioridad estética hoy en día es algo horrible (...). Pero la superioridad estética tiene mucho que ver con la supuesta superioridad racial, que fue uno de los grandes argumentos y estandartes del nazismo".

Todas estas presentaciones judiciales fueron repudiadas por organizaciones como la Fundación LED y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), quienes expresaron su preocupación en torno a una acción que pondría en riesgo la libertad de expresión.

¿Qué pasa cuando el que insulta es el titular de LLA?

Declaraciones de Jorge Lanata en Radio Mitre cuestionando una reunión secreta de un Comité de Crisis del gabinete nacional (en la cual estuvo presente el embajador de Israel) motivaron una violenta reacción por parte del Jefe de Estado.

En su cuenta de la red social X, Milei envió un contundente mensaje: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien”.

Y continuó: “Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del Comité de Crisis”.

Todo ocurrió luego de un preocupante ataque masivo con misiles por parte de Irán contra Israel.

“Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere un sobre?”, cerró Milei en su posteo.

Tras la publicación en Twitter, Lanata demandó a Milei en la justicia.

La causa “cayó” en uno de los juzgados que atiende el doctor Ariel Lijo.

"Nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él puede sostener los insultos" dijo el comunicador.

En su programa radial “Lanata sin filtro”, el periodista expresó:

“Me parece que no puede ser que el Presidente insulte a quién carajo se le ocurre diciendo cualquier barbaridad, porque nosotros no decimos cualquier barbaridad sobre él. Que nosotros critiquemos a Milei no quiere decir que le adjudiquemos delitos.

“Esta actitud del Presidente de decir cualquier barbaridad... Yo no soy larretista, podría serlo, me importa un pomo, y sobres no recibo, me parece que es público. Hace 40 años que laburo”, cerró el periodista.