José Luis Manzano & Nicolás Posse: El eje de la censura, según Santiago Cúneo

Lo de Manzano no debería sorprender: si cuando era ministro del Interior le soltó la mano a Juan Carlos Mazzon, 'el Chueco', su mentor, por un acontecimiento baladí y prescripto, todo lo que ocurrió después es anécedota. En cuanto a Posse es un desconocido ex ejecutivo de 3er. nivel en la Corporación América. Recién se le conocerá la voz y el pensamiento el miércoles 15/05 cuando se presente en el Senado de la Nación. Pero es un dato que no lidere el gabinete y que no haya evitado que en 5 meses, su gobierno viva una crisis prematura e intensa.