20 años después: Scary Movie regresará con los mismos creadores, ¿para Netflix?

El proyecto, supervisado por Becky Sloviter desde Miramax Motion Picture Group, representa una reunión histórica: los Wayans no habían trabajado juntos en la franquicia desde hace 18 años. Sus parodias de clásicos como Scream y Sé lo que hiciste el último verano redefinieron el género de la comedia de terror. La gran duda es si llegara a Netflix, pero quizás apuesten a la pantalla grande.

Disney quiere todo: Billie Eilish estaría muy cerca de un importante papel en Marvel

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) está en búsqueda de nuevos talentos para su próxima fase y, según un insider, pusieron sus ojos en una de las artistas más influyentes de la última década: Billie Eilish. La noticia sacudió las redes sociales y Disney parece tener las cosas claras.

Daniel Richtman, conocido insider de Marvel con un historial preciso en sus predicciones, reveló a través de Patreon que el estudio está interesado en sumar a Eilish para un "papel importante" en el UCM. La artista, que ya probó sus dotes actorales en la serie "Swarm" de Amazon Prime, donde interpretó a Eva, una líder de culto, recibió elogios de la crítica por su actuación.

image.png Billie Eilish suena fuerte para Marvel. ¿Se podrá? Habrá que esperar.

La carrera de Eilish va más allá de sus hits musicales. Ya participó en varios proyectos audiovisuales, incluyendo documentales como "Billie Eilish: The World's A Little Blurry" y "Coachella: 20 Years In The Desert". También prestó su voz para "When Billie Met Lisa" y brilló en "Saturday Night Live".

