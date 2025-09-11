Trump contra la "izquierda radical -woke-" por el crimen de Charlie Kirck y de la ucraniana

“Me lleno de dolor e ira por el atroz asesinato de Charlie Kirk en un campus universitario de Utah. Charlie inspiró a millones, y esta noche todos los que lo conocieron y lo amaron están unidos en la conmoción y el horror. Charlie fue un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba, Estados Unidos. Luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad”, sentenció Trump.

“Charlie también fue un hombre de profunda fe, y encontramos consuelo en que ahora está en paz con Dios en el cielo. Nuestras oraciones están con su esposa, Erika, sus dos jóvenes hijos y toda su familia, a quienes amaba más que a nada en el mundo”, agregó.

image La gente corre a refugiarse tras el tiroteo en la Universidad del Valle de Utah © Trent Nelson/The Salt Lake Tribune/Reuters

El asesinato de Kirk ocurre a pocos días de que los medios estadounidenses filtraran el atroz crimen de la refugiada ucraniana, Iryna Zarutska, mientras viajaba en un tren en Charlotte, Carolina del Norte, un estado demócrata, durante el pasado 22 de agosto.

La grabación muestra a la ucraniana desangrándose, tras veinte segundos de agonía, luego de recibir varias heridas de arma blanca del agresor, Decarlos Dejuan Brown Jr., con antecedentes penales y graves problemas mentales. Lo llamativo es que ninguno de los testigos se mostró conmovido.

Embed En Carolina del Norte y otros 31 estados, los magistrados no están obligados a ser abogados colegiados ni a tener un título en derecho.

Teresa Stokes, la jueza sin titulación que liberó al asesino de la joven ucraniana en el metro. pic.twitter.com/gelrUY1rO1 — Paciente (@PacienteEra) September 10, 2025

Con respecto al crimen de la ucraniana, Trump responsabilizó a la gobernación demócrata de Carolina del Norte por la falta de políticas públicas de mano dura y por la 'puerta giratoria' de la justicia en los estados demócratas.

“Durante demasiado tiempo, los estadounidenses se han visto obligados a soportar ciudades gobernadas por los demócratas que dejan en libertad a criminales salvajes y sedientos de sangre para que ataquen a personas inocentes”, dijo Trump en un video publicado por la cuenta de X de la Casa Blanca.

Es hora de detener esta locura. La gente de nuestro país necesita insistir en la protección, la seguridad y el orden público (TRUMP) Es hora de detener esta locura. La gente de nuestro país necesita insistir en la protección, la seguridad y el orden público (TRUMP)

image El Departamento de Justicia busca la pena máxima (pena de muerte) para el acusado del asesinato de la ucraniana| GENTILEZA FOX NEWS

Del mismo modo, el crimen de Kirk, el líder conservador de 31 años, en el campus de Utah, se produce a tan solo tres meses del asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo, en un ataque selectivo, y a pocos meses del intento de homicidio del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, quien fue víctima de un incendio provocado.

Todo ello demuestra que los ánimos están caldeados, tanto para los demócratas como para los republicanos, y que la inseguridad, así como el avance del fentanilo y la falta de orden en las calles, han corrompido al Sueño Americano.

Charlie Kirk, un "libertario" de la Derecha de Trump, asesinado desde una azotea

Charlie Kirk, uno de los rostros más visibles de la Derecha juvenil estadounidense, estaba hablando con estudiantes en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en el marco de su gira “American Comeback”, cuando recibió un disparo fatal en el cuello.

image Charlie Kirk, de 31 años, fue el cofundador de la organización conservadora Turning Point USA © Tess Crowley/AP

Según el FBI, el tirador de Charlie Kirk, aún no identificado, "disparó desde el techo de un edificio" hacia el patio donde se estaba llevando a cabo el evento.

Nacido en 1993, Kirk, un cristiano evangélico y partidario de la anexión de Groenlandia, fundó Turning Point USA (TPUSA) en 2012 para “promover” los valores de libre mercado y conservadores en los campus universitarios. En la actualidad, TPUSA tiene presencia en más de 3.500 campus de escuelas secundarias y en universidades de los 50 estados del país.

Más contenido en Urgente24

La nueva miniserie de 7 episodios que arranca fuerte y no da respiro

Tras los 300 despidos, ILVA lanza convocatoria para cubrir esos empleos (con otras condiciones)

Boca, Morena Beltrán y Lucas Blondel: Qué está pasando con el jugador y la periodista

El outlet con zapatillas desde $29.000 que todos se mueren por conocer

Mastercard sacude la web: El sitio Masterconsultas dejó de funcionar